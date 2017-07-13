"Яндекс.Такси" и Uber продолжили тренд объединения такси в одну компанию

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. После объединения весной этого года "Такси Сатурн", RedTaxi и сервиса заказа такси RuTaxi в одну компанию Fasten, эстафету в консолидации приняли "Яндекс" и Uber. Технологические компании объявили в четверг об объединении бизнесов по онлайн-заказу поездок в России, а также в некоторых странах СНГ в составе новой компании.

Тарифная политика, как уверяют компании, не изменится. При этом в пользу объединенного сервиса и клиентов будут работать увеличение количества машин и сокращение времени их подачи.

Эксперты считают, что доля объединенной компании не будет доминирующей и составит всего 5-7%. Компания, по их мнению, составит хорошую конкуренцию крупным игрокам рынка Fasten и такси "Максим".

Название новой компании стороны пока не сообщили. Известно, что сервисы будут объединены в России, а также в Азербайджане, Армении, Белоруссии, Грузии и Казахстане.

Uber и Яндекс инвестируют в новую компанию 225 миллионов и 100 миллионов долларов соответственно. Создаваемую компанию они оценивают в 3,725 миллиарда долларов. После закрытия сделки 59,3% компании будут принадлежать "Яндексу", 36,6% — Uber, а 4,1% — сотрудникам. Возглавит новую компанию генеральный директор "Яндекс.Такси" Тигран Худавердян. Также в новую компанию перейдет сервис UberEATS в указанных странах.

"Никаких радикальных изменений тарифов, связанных с объединением, мы не ожидаем – ни сейчас, ни в будущем", — сказали РИА Новости в "Яндексе".

Все мое — твое!

Как отметили компании, сделка уже одобрена советами директоров Uber и "Яндекса". Она также подлежит согласованию с регулирующими органами, закрытие сделки ожидается в четвертом квартале 2017 года. Соответствующее ходатайство пока не поступало в ФАС, сообщили РИА Новости в службе.

После закрытия сделки оба приложения для заказа поездок — и "Яндекс.Такси", и Uber — по-прежнему будут доступны пользователям. Новая компания будет использовать технологии "Яндекса" в области картографического и навигационного сервисов и поисковых систем.

Как пояснили агентству в "Яндексе", водители будут работать на общей платформе и смогут принимать заказы и из "Яндекс.Такси", и из Uber. Команда Uber присоединится к российской команде и будет, в том числе, работать над развитием сервисов Uber.

"Таксопарки и водители перейдут на единую технологическую платформу, что позволит увеличить количество доступных для выполнения заказов машин, сократить время их подачи, снизить холостой пробег, повысить надежность и доступность сервиса в целом", — подчеркнули в компаниях.

Кроме того, стороны договорились о роуминговом соглашении во всех странах, где работают компании. "Прилетев в Лондон или Бангкок, вы сможете из приложения "Яндекс.Такси" заказать Uber, а туристы из Парижа — заказать "Яндекс.Такси" из приложения Uber", — пояснил гендиректор "Яндекс.Такси" Тигран Худавердян.

Новая компания не будет ограничивать конкуренцию на рынке

Согласно оценке VTB Capital, совокупная стоимость поездок легальных перевозчиков в России в 2016 году составила 501 миллиард рублей. При этом "теневой" сегмент был оценен Аналитическим центром при правительстве РФ в 116 миллиардов рублей в 2015 году. "Таким образом, доля объединенной компании в России в 2016 году была бы примерно 5–6% по этому показателю", — считает Худавердян.

По словам представителя компании Fasten Александра Костикова, под брендом которой сейчас работают "Такси Сатурн", RedTaxi и сервис заказа такси RuTaxi (владелец брендов "Везёт" и "Лидер"), количество их ежедневных поездок составляет 1,3 миллиона. Согласно отчету Renaissance Capital за апрель 2017 года, компания является лидером по этому показателю.

Вторыми по количеству ежедневных поездок являются такси "Максим" (800 тысяч поездок), "Яндекс.Такси" с 500 тысячами поездок закрывает тройку лидеров. У Uber, по данным Renaissance Capital, количество ежедневных поездок составляет 170 тысяч, у Gett – 150 тысяч.

По мнению замглавы Минтранса РФ Николая Асаула, новая объединенная компания не займет доминирующего положения на рынке.

"Я надеюсь, что здесь будут больше вещи, которые позволят им предложить новые дополнительные элементы повышения комфорта предлагаемой услуги. Думаю, что они за счет этого будут привлекать клиента, за счет качества. За счет дополнительных сервисов, за счет инновационных решений, таких, как автоматизированный предрейсовый регулярный контроль состояния автомобиля, может быть, медицинский контроль они внедрят, что мы давно обсуждаем. Это очень важно для безопасности и для качества", — сказал замминистра РИА Новости.

"Не так давно в результате слияния RuTaxi, "Такси Сатурн" и RedTaxi образовался перевозчик Fasten, который значительно превосходит их по количеству поездок. Так что "Яндекс.Такси" и Uber пока занимают порядка 6-7% российского рынка, не более. Но надо сказать, что Fasten и "Максим" теперь получат хорошего крепкого конкурента, с которым нужно считаться", — считает председатель комитета Московской торгово-промышленной палаты (МТПП) по вопросам развития таксомоторных перевозок Богдан Коношенко.

Представитель Fasten отметил, что компания видит для себя как угрозы, так и возможности от объединения конкурентов.

Хорошо или плохо для "Яндекса"?

"Наверное, мы как бизнес больше сконцентрированы на возможностях и на том, каким образом меняется рыночная среда. Когда наше объединение происходило, мы говорили, что обязательно будет консолидация рынка. Потому что в той конфигурации рынок не может существовать, когда крупные игроки занимаются демпингом, сжиганием денег. Через пару лет останется 2-3 крупных игрока. Мы видим себя одним из таких крупных игроков. Вот сегодня мы увидели второго участника", — сказал РИА Новости директор по корпоративным отношениям Fasten Александр Костиков.

Акции "Яндекса" на новостях об объединении онлайн-сервисов такси с Uber поднимались в цене на 25%, до 2039,5 рубля и обновили исторический максимум. Московская биржа из-за резкого роста цены приостанавливала нормальный ход торгов бумагами "Яндекса", проводя дискретный аукцион по ним.

По состоянию на 20.35 мск акции "Яндекса" на торгах на бирже Nasdaq дорожали на 15,48%, до 31,56 доллара за бумагу. Ранее в ходе торгов они дорожали на 18% и достигали уровня в 32,44 доллара – максимум с 15 июля 2014 года.

"По итогам отчетности за первый квартал 2017 года финансовые и операционные показатели "Яндекс.Такси" позволяли оценить стоимость данного бизнеса примерно в 20% от общей рыночной капитализации "Яндекса". Между тем, исходя из оценок стоимости объединенной компании и доли в ней "Яндекса" — на сегмент такси теперь приходится до половины рыночной капитализации компании. Неудивительно, что новость об объединении компаний обусловила рост рыночной капитализации компании на Московской Бирже более чем на 19%", — отметил аналитик "Открытие Брокера" Тимур Нигматуллин.

Однако, по его мнению, договор компаний о роуминговом соглашении во всех странах, где они работают, негативно скажется на экспансии "Яндекс.Такси" за пределами рынка стран Восточной Европы.

"Подробный механизм работы роуминга не раскрыт, есть опасения, что он сильно замедлит или, в худшем случае, сделает невозможной глобальную экспансию", — отмечает эксперт.

Между тем, Коношенко из МТПП считает, что заключение роумингового соглашения говорит о том, что "Яндекс" смог построить "конкурентную и эффективную технологическую платформу, за которую готовы дорого платить".