Трамп сообщил, что США и Китай работают над заключением торговых соглашений

ВАШИНГТОН, 13 июл – РИА Новости. США и Китай продолжают работать над заключением торговых соглашений, сообщил американский президент Дональд Трамп.

"Мы работаем над некоторыми торговыми соглашениями", — заявил Трамп по итогам переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже.

Трансляцию пресс-конференции ведут американские телеканалы.

Трамп напомнил, что Китай уже пошел навстречу США в ряде вопросов, в частности, по поставкам американской говядины на китайский рынок и в финансовой сфере.

По его словам, стороны намерены и дальше работать над "большими торговыми аспектами".

При этом Трамп высоко отозвался о председателе КНР Си Цзиньпине, назвав его "очень талантливым человеком, который любит Китай". "Председатель Си невероятный парень, и мне очень нравится быть с ним. Он очень особенный человек", — сказал президент США.