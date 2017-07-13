ОНФ подготовит поправки к закону о госзакупках в строительстве дорог

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Проект Общероссийского народного фронта (ОНФ) "Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог" намерен предложить свои законодательные инициативы к федеральному закону о закупках для государственных и муниципальных нужд на осенней сессии Госдумы, сообщил журналистам координатор проекта, член центрального штаба ОНФ, депутат Госдумы Александр Васильев в четверг.

"Делать надо следующее — менять 44 закон в любом случае, потому что та свобода, которая сейчас есть, она приводит к безответственности и это просто пустая трата денег на дороги, и мы не видим результата… Мы сейчас хотим увидеть от Минтранса их предложения, проработаем этот вопрос и уже на осенней сессии будем обсуждать в качестве законодательной инициативы", — сказал Васильев журналистам по итогам круглого стола "Выполнение дорожных контрактов и исполнение гарантийных обязательств: проблемы, ответственность и решения".

Эксперт ОНФ пояснил, что необходимо менять закон в части определения критериев по тем организациям, которые могут участвовать на тех или иных объектах. "Во-первых, эти критерии могут распределяться как по уровню самих объектов, так и по видам работ. Второе, это скорее финансово-деловая история организации, которая должна быть положительной", — пояснил Васильев.

При этом он отметил, что большинство участников круглого стола высказались в поддержку того, что необходимо развивать те организации, "у которых виден результат".

В феврале ОНФ запустил новый проект "Дорожная инспекция ОНФ/ Карта убитых дорог", итоги которого будут подведены в конце текущего года. Вместе с этим активисты подготовят рейтинги регионов по учету мнения граждан при проведении дорожных ремонтных работ и оперативности устранения дорожных дефектов, влияющих на аварийность.