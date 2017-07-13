Суд объяснил, почему оставил в силе арест активов АФК "Система"

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Арбитражный суд Башкирии не видит существенной взаимосвязи между падением котировок акций МТС и АФК "Системы" во время ареста активов корпорации и изменением стоимости имущества АФК, говорится в резолютивной части определения Арбитражного суда Башкирии, который отказался снять обеспечительные меры.

Суд 23 июня принял обеспечительные меры по иску "Роснефти" к "Системе" на 170,6 миллиарда рублей, арестовав принадлежащие АФК 31,76% акций МТС, 100% акций "Медси" и 90,47% акций БЭСК. Балансовая стоимость активов была оценена истцами в 185 миллиардов рублей. Об аресте стало известно вечером 26 июня. На следующий день акции АФК "Система" завершили торги на Московской бирже снижением на 6,38% к уровню предыдущего закрытия, МТС – на 2,95%. При этом в течение дня падение достигало 17,7% и 5,17% соответственно.

Оспаривая этот арест, адвокаты АФК говорили, что падение котировок акций в результате одного только факта принятия обеспечительных мер причиняет убытки десяткам тысяч акционеров АФК "Система" и МТС — физических и юридических лиц, снижая стоимость принадлежащих им акционерных пакетов.

Нет влияния

"Ответчики… не представили доказательства существенного влияния биржевых котировок акций на объем и стоимость принадлежащего им имущества. Из представленных справок итогов торгов в мае, июне 2017 года данные факты не усматриваются. Следовательно, нельзя сделать вывод о нарушении принятыми обеспечительными мерами баланса интересов сторон", — считает суд.

Он указал, что наложенный арест не запрещает компаниям осуществлять свою основную деятельность, не мешает им владеть и пользоваться имуществом для достижения хозяйственных целей. По этой причине суд не может согласиться с АФК "Система", что обеспечительный арест нарушает ее права из-за нарушения баланса сторон в связи с падением их капитализации, сказано в решении.

"Принятые судом обеспечительные меры не налагают на ответчиков никаких дополнительных ограничений, кроме временного запрета отчуждать акции, не приводят к затруднению или фактической невозможности осуществлять свою деятельность, в том числе не лишают ответчиков возможности в полной мере управлять обществами — эмитентами акций, на которые наложен арест", — отмечает суд.

В том числе поэтому суд отказался принять заявление о встречных обеспечительных мерах.

"Истребование встречного обеспечения является оправданным в случаях, когда у суда имеются убедительные основания полагать, что принятие обеспечительных мер по заявлению истца может повлечь убытки для ответчика. Вместе с тем, при обращении с ходатайством об истребовании у истцов встречного обеспечения, ответчиком не представлены надлежащие доказательства подтверждающие наличие реальной угрозы причинения ответчикам убытков", — указал суд.