"Яндекс" не ожидает радикальных изменений цен из-за объединения с Uber

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. "Яндекс" не ожидает никаких радикальных изменений тарифов, связанных с объединением бизнеса онлайн-заказа такси с Uber, сообщили РИА Новости в российской компании.

Ранее в четверг "Яндекс" и Uber объявили, что договорились об объединении бизнесов онлайн-заказа поездок в России, а также в Азербайджане, Армении, Белоруссии, Грузии и Казахстане в составе новой компании.

Uber и "Яндекс" инвестируют в новую компанию 225 миллионов и 100 миллионов долларов соответственно. Создаваемую компанию стороны оценивают в 3,725 миллиарда долларов. После закрытия сделки 59,3% компании будут принадлежать "Яндексу", 36,6% — Uber, а 4,1% — сотрудникам.

"Никаких радикальных изменений тарифов, связанных с объединением, мы не ожидаем – ни сейчас, ни в будущем", — сообщили в Яндексе.

"Стоимость формируется автоматически в режиме реального времени, она зависит не только от тарифа, но и от текущего баланса между спросом и предложением в данный конкретный момент времени и для данной конкретной точки на карте", — добавил представитель российской компании.

По словам собеседника агентства, водители будут работать на общей платформе и смогут принимать заказы и из Яндекс.Такси, и из Uber. Команда Uber присоединится к команде Яндекс.Такси, и будет, в том числе, работать над развитием сервисов Uber.