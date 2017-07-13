Глава ФАС не исключает любого варианта решения по сделке "Яндекса" и Uber

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба готова рассмотреть вопрос слияния "Яндекс-такси" и Uber, есть ли угроза для рынка, будет ясно после рассмотрения, сообщил журналистам глава ведомства Игорь Артемьев.

"Яндекс" и Uber ранее в четверг сообщили, что договорились об объединении бизнесов по онлайн-заказу поездок в России, а также в Азербайджане, Армении, Белоруссии, Грузии и Казахстане. После закрытия сделки 59,3% новой компании будут принадлежать "Яндексу", 36,6% — Uber, а 4,1% — сотрудникам. Создаваемую компанию стороны оценивают в 3,725 миллиарда долларов.

"Мы особо не переживаем, если придется разрешать сделку, значит разрешим, второй вариант — откажем, а третий — разрешим с предписанием… Мы сегодня только услышали об этом, причем я — три часа назад об этом услышал", — сказал Артемьев.

"Некоторое представление мы имеем о том, что у нас три основных агрегатора. Если два из них собираются слиться, то это, конечно, отдельный рынок, и угроза ограничению конкуренции, несомненно, здесь присутствует. Поэтому говорить о том, что можно ли сливаться, нельзя ли сливаться, для этого нам нужно посчитать количество клиентов, нам нужно посмотреть количество поездок, нам нужно посмотреть цены, то есть мы должны приступить к рутинной, общей для нас процедуре анализа рынка, и соответствующее ходатайство тоже получить", — рассказал глава ФАС.

"То есть если сегодня Uber и "Яндекс-такси" ходят соединиться, значит это их замечательное желание, но у государства есть закон о защите конкуренции, соответственно, через призму этого закона эта сделка должна быть рассмотрена, и мы будем заниматься. И они, наверное, готовятся к тому, чтобы подать нам ходатайство, в общем, решили немножко рассказать вперед перед этим, это их законное право", — добавил Артемьев.