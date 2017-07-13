"Яндекс" не исключает проведения IPO совместной с Uber компании

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. "Яндекс" и Uber не исключают проведение IPO своей совместной компании перевозок, сообщил финансовый директор "Яндекса" Грег Абовски.

"Мы не исключаем, что новая компания выйдет на IPO", — сказал он в ходе телефонной конференции.

Ранее в четверг "Яндекс" и Uber заявили, что договорились об объединении бизнесов по онлайн-заказу поездок в России, а также в Азербайджане, Армении, Белоруссии, Грузии и Казахстане в составе новой компании.

Uber и "Яндекс" инвестируют в новую компанию 225 миллионов и 100 миллионов долларов соответственно. Создаваемую компанию стороны оценивают в 3,725 миллиарда долларов. После закрытия сделки 59,3% компании будут принадлежать "Яндексу", 36,6% — Uber, а 4,1% — сотрудникам.

Как сообщили РИА Новости в российской компании, "Яндекс" не ожидает никаких радикальных изменений тарифов, связанных с объединением бизнеса онлайн-заказа такси с Uber.

По словам собеседника агентства, водители будут работать на общей платформе и смогут принимать заказы и из "Яндекс.Такси", и из Uber. Команда Uber присоединится к команде "Яндекс.Такси", и будет, в том числе, работать над развитием сервисов Uber.