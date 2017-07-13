Традиционный банкинг уходит в историю, заявил Греф

С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 июл — РИА Новости. Традиционные способы ведения банковской деятельности уходят в прошлое, заявил глава Сбербанка Герман Греф на Международном финансовом конгрессе.

"Количество клиентов, которые пользуется интернет-банкингом, настолько широко, что традиционный банкинг просто уже ушел в историю. Когда мы говорим про будущее, это будущее уже наступило", — сказал Греф.

Греф добавил, что Сбербанк за два года сократил 1300 отделений, обслуживавших корпоративных клиентов, и планирует сокращать дальше. "100% корпоративных клиентов пользуются интернет-банком, больше им ничего не нужно", — заметил он.

Похожая ситуация наблюдается и с сегментом частных клиентов. Особенно это касается поколения миллениумов, которые, по мнению Грефа, не прощают "хождение во вчерашнем дне".

"Терять время в банке – самое последнее, о чем мечтает клиент. Мы видим задачу таковой – чтобы клиент не ходил ни в какие банки, а чтобы банк приходил к нему", — заявил глава Сбербанка.

Греф отметил, что технологии определяют сегодняшний мир. "Сбербанк много инвестирует в развитие финансовых технологий, в 2016 году мы проинвестировали порядка 90 миллиардов рублей. Это в 1,5 раза больше, чем расходы "Яндекс" и "Мейла" (Mail.ru Group – ред.) вместе взятых", — сообщил он.

Глава Сбербанка также добавил, что сегодня банковская сфера становится все более неопределенной. "Если сегодня выбирать сферу приложения сил и капитала, последнее, что может прийти в голову – вложить деньги в банки. Более неопределенного, сложного бизнеса сегодня я не знаю", — сказал Греф.