Свыше 13 млрд рублей расходов челябинских РСО признаны необоснованными

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Министерство тарифного регулирования и энергетики Челябинской области в 2017 году исключило свыше 13 миллиардов рублей необоснованных расходов ресурсоснабжающих организаций (РСО), которые могли быть заложены в коммунальные тарифы, сообщила глава министерства Татьяна Кучиц.

"В целом по результатам экспертизы предложений ресурсоснабжающих организаций на 2017 год… было исключено более 13 миллиардов рублей необоснованных расходов, что позволило минимизировать рост тарифов для граждан", — отметила она.

Местные органы тарифного регулирования раз в год устанавливают коммунальные тарифы для ресурсоснабжающих организаций по методу "затраты плюс".

Нередки случаи, когда компании, предоставляя данные о своих расходах, причисляют к ним экономически необоснованные затраты, что в конечном итоге увеличивает объем необходимой валовой выручки организации, и как следствие, конечный тариф для потребителя.