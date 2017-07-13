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Экономика

Под Калининградом осенью запустят завод по производству медицинской соли

15:2813.07.2017
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© РИА Новости / Игорь ЧупринПерейти в фотобанкВиды Калининграда. Архивное фотоВиды Калининграда. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Чуприн
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КАЛИНИНГРАД, 13 июл — РИА Новости. Завод по производству соли для пищевого употребления, а также для промышленного и фармацевтического производства планируется запустить в Калининградской области уже этой осенью, сообщила пресс-служба регионального правительства со ссылкой на врио заместителя председателя правительства Максима Федосеева.

"Реализация ПАО "Газпром" проекта, связанного с расширением подземного хранилища газа, позволила развивать здесь сопутствующее высокотехнологичное производство. Соляной раствор, получаемый в результате строительства подземных резервуаров, с появлением завода будет перерабатываться. На выходе мы получим чистую соль для пищевого и промышленного употребления, а также для изготовления фармацевтических средств", — сказал Федосеев.

По его словам, очищенная вода будет повторно направляться на размыв газовых хранилищ, таким образом снизится экологическая нагрузка, сохранится баланс артезианской воды, сократится срок строительства подземного хранилища газа. Сейчас здесь строятся производственные здания, идет монтаж технологического оборудования. На заводе будет создано более 160 рабочих мест.

Федосеев отметил, что запуск солезавода в поселке Геройское Зеленоградского городского округа планируется в сентябре-октябре этого года. Завод сможет производить более 400 тысяч тонн готовой продукции в год, что не только полностью удовлетворит внутренний спрос России, но и позволит поставлять соль за рубеж.

Проект солезавода ООО "Варница" был одобрен в 2015 году на заседании Совета по улучшению инвестиционного климата в Калининградской области. Проект создан на основании технологии, разработанной АО "СвердНИИхиммаш" (корпорация "Росатом"). Строительство началось в 2016 году. Суммарный объем инвестиций в основной капитал по проекту — более 2,5 миллиарда рублей.

Ранее сообщалось, что приказом Минпромторга РФ от 20 декабря 2016 года проект включен в перечень новых комплексных инвестиционных проектов по приоритетным направлениям гражданской промышленности. По итогам конкурса предприятию будет предоставлена субсидия из федерального бюджета в период до 2024 года в размере 500 миллионов рублей на компенсацию части затрат по выплате процентов по кредитам, взятым в 2014-2016 годах в российских банках.

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