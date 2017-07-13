Торги акциями "Яндекса" переведены в особый режим из-за резкого роста

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Торги акциями "Яндекса" с 14.47 мск переведены в режим дискретного аукциона в связи с ростом цены более чем на 20%, свидетельствуют данные Московской биржи.

"В связи с превышением текущей цены обыкновенных акций "Яндекса"… более чем на 20% в течение десяти минут подряд в ходе торговой сессии от цены закрытия предыдущего торгового дня, торги указанными ценными бумагами на фондовом рынке ПАО "Московская биржа" 13 июля 2017 года c 14:47 мск в режиме основных торгов Т+ проводятся в виде дискретного аукциона", — говорится в сообщении.

В остальных режимах торгов секции фондового рынка торги проводятся согласно установленному регламенту.

В четверг акции "Яндекса" подскакивали в цене и вышли на исторические максимумы на новостях об объединении онлайн-сервисов такси с Uber.

"Яндекс" и Uber договорились об объединении бизнесов по онлайн-заказу поездок в России, а также в Азербайджане, Армении, Белоруссии, Грузии и Казахстане в составе новой компании, сообщили компании в совместном пресс-релизе.