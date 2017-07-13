ФАС не получала ходатайства "Яндекса" и Uber по объединению сервисов такси

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России еще не получала ходатайства "Яндекса" и Uber о сделке по объединению онлайн-сервисов такси в РФ и соседних странах, сообщили РИА Новости в пресс-службе ФАС.

"Ходатайства не было", — сказала представитель ведомства.

В четверг "Яндекс" и Uber сообщили, что договорились об объединении бизнесов по онлайн-заказу поездок в России, а также в Азербайджане, Армении, Белоруссии, Грузии и Казахстане в составе новой компании.

Uber и Яндекс инвестируют в новую компанию 225 миллионов и 100 миллионов долларов соответственно. Создаваемую компанию стороны оценивают в 3,725 миллиарда долларов. После закрытия сделки 59,3% компании будут принадлежать "Яндексу", 36,6% — Uber, а 4,1% — сотрудникам. Возглавит новую компанию генеральный директор "Яндекс.Такси" Тигран Худавердян. Также в новую компанию перейдет сервис UberEATS в указанных странах.

После закрытия сделки оба приложения для заказа поездок — и "Яндекс.Такси", и Uber — по-прежнему будут доступны пользователям.