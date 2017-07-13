Смоленские аграрии ожидают хороший урожай, несмотря на капризы погоды

СМОЛЕНСК, 13 июл — РИА Новости. Несмотря на сложные погодные условия этой весны и лета, смоленские аграрии ожидают урожай овощей не меньше, чем в 2015 и 2016 году, сказал губернатор Смоленской области Алексей Островский.

"Из-за неблагоприятных для сельского хозяйства природно-климатических факторов сев был начат на две недели позже, да и закончился он только в двадцатых числах июня. Однако, вопреки капризам погоды, наши смоленские аграрии провели яровой сев на площади 169 тысяч гектаров, что составило 108% к уровню 2016 года. Увеличились посевные площади зерновых и кормовых культур, льна, овощей", — сказал глава региона, выступая перед участниками научно-практического семинара "День поля-2017", который прошел на базе учебно-опытного хозяйства Смоленской государственной сельскохозяйственной академии в деревне Михновка.

По его словам, на протяжении двух лет сельхозпредприятия Смоленщины получали урожай — 220-250 тысяч тонн картофеля, который область не знала со времен распада Советского Союза. "В этом году мы также ожидаем значительный прирост по картофелю — порядка 120%". — отметил Островский.

Он сообщил, что из областного бюджета были направлены 250 миллионов рублей на своевременную поддержку проведения посевной — закупку минеральных удобрения, семян, горюче-смазочные материалов.

Как отметил губернатор, есть хорошие предпосылки и резервы для повышения урожайности рапса и льна — культур, которые являются наиболее перспективными для растениеводов Смоленщины.

"Область стала первой в Центральном федеральном округе и второй в Российской Федерации по объему валового сбора льноволокна. Зная историю Смоленщины, администрация ставит амбициозную задачу по возвращению Смоленщине лидирующих позиций по льнопроизводству. Я уверен, что благодаря нашим льноводческим хозяйствам, мерам государственной поддержки со стороны Администрации региона, комплексному подходу к развитию этой культуры мы добьемся поставленной цели и выйдем на первое место в Российской Федерации", — отметил Островский, напомнив при этом, что сельское хозяйство — локомотив экономики Смоленской области.

"Нам нужно активно привлекать инвестиции в сельское хозяйство, развивать эту важнейшую отрасль",- заявил глава региона.

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