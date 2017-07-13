ВТБ намерен постепенно сжимать бизнес на Украине

С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 июл — РИА Новости. ВТБ, второй по размеру активов банк РФ, намерен постепенно сжимать бизнес на Украине, возможно, закрыть его; этот процесс займет минимум 1,5 года, заявил глава банка Андрей Костин.

"Мы скорее будем сжимать наш международный бизнес. Украинская ситуация понятна — мы продали бы, но там лукавый подход состоит в том, что по существу никто (из потенциальных покупателей — ред.)… не может получить согласие на покупку банка", — сказал журналистам Костин в кулуарах Международного финансового конгресса.

В начале июня Костин говорил, что у ВТБ есть два предложения от украинских инвесторов по покупке его бизнеса на Украине, однако Нацбанк Украины очень сильно тормозит сделку.

"Я считаю, что украинская власть не хочет продажи наших банков, она хочет их умертвить потихоньку, утопить. К этому будут дело вести, на мой взгляд. Поэтому мы сейчас параллельно с поиском очередных покупателей… взяли (курс) на сжатие резкое. Для сжатия нам требуются дополнительные деньги, поэтому мы продаем активы, в том числе залоговые", — пояснил глава ВТБ. По его словам, ВТБ может продать свое главное здание в Киеве и за счет вырученных средств расплатиться с клиентами.

В перспективе ВТБ намерен свести украинский бизнес фактически к одному офису в Киеве, сообщил Костин. "Дальше функционировать в таком усеченном варианте. Пока другого выхода не вижу. Минимум 1,5 года придется это делать… Надо сжаться и посмотреть, что будет. В конце концов, может, и закрыть банк", — заключил глава ВТБ.

Украина с 23 марта на год ввела санкции против всех пяти работающих на Украине структур российских госбанков: украинских Сбербанка и ВТБ, "БМ Банка" ("внучка" ВТБ), Проминвестбанка ("дочка" ВЭБа) и VS Bank ("внучка" Сбербанка). Им запрещены любые финансовые операции в пользу связанных с ними лиц, в частности, материнских структур.

На этом фоне Сбербанк ожидает согласия Нацбанка Украины на продажу своей украинской "дочки", о которой объявил в марте. ВЭБ структурировал сделку по продаже украинского Проминвестбанка с несколькими покупателями и также ждет согласия Нацбанка Украины на сделку, сообщил в конце июня глава госкорпорации Сергей Горьков.