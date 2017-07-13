ВТБ намерен постепенно сжимать бизнес на Украине

С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 июл — РИА Новости. ВТБ, второй по размеру активов банк РФ, намерен постепенно сжимать бизнес на Украине, возможно, закрыть его; этот процесс займет минимум 1,5 года, заявил глава банка Андрей Костин.
В начале июня Костин говорил, что у ВТБ есть два предложения от украинских инвесторов по покупке его бизнеса на Украине, однако Нацбанк Украины очень сильно тормозит сделку.
"Я считаю, что украинская власть не хочет продажи наших банков, она хочет их умертвить потихоньку, утопить. К этому будут дело вести, на мой взгляд. Поэтому мы сейчас параллельно с поиском очередных покупателей… взяли (курс) на сжатие резкое. Для сжатия нам требуются дополнительные деньги, поэтому мы продаем активы, в том числе залоговые", — пояснил глава ВТБ. По его словам, ВТБ может продать свое главное здание в Киеве и за счет вырученных средств расплатиться с клиентами.
Украина с 23 марта на год ввела санкции против всех пяти работающих на Украине структур российских госбанков: украинских Сбербанка и ВТБ, "БМ Банка" ("внучка" ВТБ), Проминвестбанка ("дочка" ВЭБа) и VS Bank ("внучка" Сбербанка). Им запрещены любые финансовые операции в пользу связанных с ними лиц, в частности, материнских структур.
На этом фоне Сбербанк ожидает согласия Нацбанка Украины на продажу своей украинской "дочки", о которой объявил в марте. ВЭБ структурировал сделку по продаже украинского Проминвестбанка с несколькими покупателями и также ждет согласия Нацбанка Украины на сделку, сообщил в конце июня глава госкорпорации Сергей Горьков.