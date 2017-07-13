Ставки по ипотеке в 2018 году могут снизить до 8-9%

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Минэкономразвития ожидает снижения ставок по ипотеке в 2018 году до уровня 8-9%, заявил глава ведомства Максим Орешкин.

"Мы видим, что ипотечные ставки сейчас вплотную подошли к отметке в 10%. И по 2018 году мы ждем уровня 8-9% — это вполне достижимые ставки по ипотечному кредитованию", — сказал он в интервью телеканалу " Россия 24 ".

Министр отметил, что снижение ставок в экономике становится последствием низкой инфляции. "У низкой инфляции есть понятные выгоды, те выгоды, которые мы давно ждали и плодами которых мы начинаем сейчас пользоваться — это выгоды, связанные со снижением уровня процентных ставок в экономике", — добавил он.

Как ранее сообщил Центробанк, средневзвешенная ставка по ипотечным жилищным кредитам (ИЖК), предоставленным в течение месяца в рублях, в мае достигла минимального значения за всю историю наблюдения — 11,32% после пятилетнего минимума в 11,45% в апреле.