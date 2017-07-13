Ставки по вкладам снижаются: куда вложить суммы до 3000 рублей

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости, Мария Салтыкова. Ставки по рублевым вкладам в российских банках в июне этого года обновили исторический минимум и пока остаются на том же уровне. Как сохранить и приумножить свои сбережения тем, кто может откладывать не более нескольких тысяч рублей ежемесячно, — в материале РИА Новости.

С чего начать

Первый шаг, с которого традиционно советуют начинать все финансовые консультанты, — сформировать подушку безопасности — сумму денег, которой хватит не менее чем на три месяца в случае потери работы. Начать откладывать деньги можно с любым уровнем дохода: если не 10% от зарплаты, то хотя бы 5% — это каждый должен сам решить для себя, считает финансовый консультант компании "Личный капитал" Андрей Косолапов.

Для хранения такого резерва, по его словам, лучше всего подходит депозит в надежном банке. Небольшую часть этого резерва — около 20% — лучше держать в виде наличных, чтобы она была доступна в любое время. После того как начальный капитал сформирован, можно переходить к инвестициям: для этого надо определить, на что вам нужны деньги, какую сумму требуется собрать, к какому сроку и на какой риск вы при этом готовы пойти.

Вклады в рублях и в валюте: плюсы и минусы

Для накоплений рублевые вклады сейчас малопригодны: по данным ЦБ России, средняя максимальная ставка топ-10 российских банков по депозитам физических лиц в рублях в июне составила 7,45%. Это минимальное значение за всю историю наблюдений ЦБ — с середины 2009 года, ранее исторический минимум был зафиксирован в мае этого года — 7,58%. Средняя ставка по валютным вкладам при этом составила около 1%.

Некоторые банки предлагают рублевые депозиты, которые можно открыть с суммой от тысячи рублей и затем пополнять. Размещать такую мизерную сумму кажется бессмысленным: за счет ставки она вырастет не более чем на 100 рублей за год. В то же время, если регулярно пополнять этот вклад, за год можно накопить небольшую сумму: не за счет процентов, а за счет того, что вы не будете тратить деньги, говорят консультанты. Главный плюс депозита — страховка. Вклады до 1,4 миллиона рублей при банкротстве банка вернет Агентство по страхованию вкладов (АСВ), кроме этого, депозиты могут быть краткосрочными — в случае с инвестициями почти во все другие инструменты доходов придется ждать от трех лет.

У вкладчика остаются, по сути, два риска: из-за инфляции и девальвации рубля реально заработанная сумма может быть меньше вложенной. "За последние несколько недель рубль значительно ослаб, курс доллара уже приближается к 61 рублю, а через несколько дней он может стоить уже 70 рублей — соответственно, рублевые сбережения обесценятся больше чем на 10%", — отмечает главный эксперт аналитического центра "Интерфакс-ЦЭА" Алексей Буздалин. Люди, которые держат деньги в валюте, за то же время заработают эти 10%, что сопоставимо со ставками в банках, указал он.

Спекуляции на валюте: доходность и риски

Заработать на разнице курсов можно, но для новичка это сопряжено с большими рисками, предупреждают эксперты. Бросаться спекулировать на валютном рынке не стоит: если у вас накопилась достаточная сумма денег, лучше просто хранить в валюте какую-то часть. "Если покупок, привязанных к доллару или евро, нет, разумно хранить в валюте 40% капитала — эта доля зависит от того, насколько инфляция чувствительна к девальвации", — отметил Буздалин.

С ним соглашается гендиректор компании "Персональный советник" Наталья Смирнова. "Скажем, FOREX работает с очень большим "плечом", и по статистике больше 90% спекулянтов меньше чем через три месяца уходят с убытками на своем счете", — указала Смирнова. Если человек попытается просто скупать валюту в банках, от резких изменений курса застраховаться тоже не удастся, плюс придется платить комиссию банку, которая прибавляется к биржевому курсу. Дешевле всего покупать валюту с брокерского счета, но в этом случае тоже никто не гарантирует, что ее курс будет расти".

Не хотите рисковать — инвестируйте в облигации

Если человек не готов рисковать своими деньгами, ему лучше выбирать облигации, считает Смирнова. Начинающему консервативному инвестору, по ее словам, следует обратить внимание на корпоративные облигации максимально надежных компаний или государственные ОФЗ. На Московской финансовой бирже их можно купить по цене от тысячи рублей. Доходность по облигациям в рублях сейчас составляет 8-11% годовых — это выше, чем банковский вклад, указала Смирнова.

Если человек хочет максимальной надежности, надо просто "войти" в эти облигации и затем "сидеть" в них до погашения (если выходить раньше — есть риск, что придется продавать бумаги по цене ниже покупки). Человек, который имеет официальный доход и готов инвестировать на срок от трех лет, может делать это через индивидуальный инвестиционный счет (ИИС). В этом случае он сможет получить налоговый вычет — 13% от вложенной суммы, но не более чем с 400 тысяч рублей. Плюс 10% — доходность по самим облигациям, таким образом, за год в рублях можно получить 23% годовых, пояснила эксперт.

Акции — чтобы потренироваться

Открыв ИИС или брокерский счет, можно также инвестировать в акции. В этом случае, правда, надо понимать, что ждать придется также больше трех-четырех лет: вкладываться в рискованный инструмент на короткий срок опасно, предупреждает Смирнова. По ее словам, при этом лучше покупать акции компаний "системной значимости", которые не обанкротятся. "Акции многих компаний можно купить от 12-15 рублей за штуку — это бюджет, доступный каждому", — указала гендиректор "Персонального советника". Бюджета в три тысячи рублей в месяц, по ее мнению, вполне хватит, чтобы купить несколько акций и, возможно, даже одну облигацию — "для подстраховки".

Реагировать на изменения на фондовом рынке слишком эмоционально при этом не следует, надо иметь стратегию и соблюдать дисциплину. "Я часто сталкиваюсь с тем, что люди, ничего не изучив, начинают пытаться играть на бирже так: сегодня купил, завтра продал, в итоге спускают почти весь свой капитал", — указала Смирнова. Новичку, если он хочет попробовать, надо выбрать одну-две акции и отслеживать информацию хотя бы по ним. Торговать при этом надо только на свои деньги — никаких заемных, подчеркнула эксперт.

Для тех, кто не хочет заниматься спекуляциями, а желает просто купить пакет акций разных компаний сегодня и затем три года особенно ничего не делать, идеален вариант с биржевыми торговыми фондами ETF (Exchange Traded Fund), говорит Смирнова. В пакет ETF входят акции разных компаний: это позволяет диверсифицировать риски. Купить ETF можно также, открыв ИИС или брокерский счет.

ПИФы — не для бедных

Паевые инвестиционные фонды (ПИФы) для инвестора с небольшой суммой денег сейчас не лучший вариант, считают эксперты: порог входа в большинство из них выше трех тысяч рублей, отмечает начальник управления продаж и маркетинга УК "Райффайзен Капитал" Константин Кирпичев. По его словам, если человек пока не может вложить даже 10 тысяч рублей в ПИФ, но хочет попробовать, ему следует открыть бесплатный виртуальный счет — такую возможность предоставляют многие управляющие компании и брокеры.

"Открываете наш сайт и покупаете паи любого интересного вам фонда. Собираете портфель на любую сумму — 100 тысяч рублей, два миллиона рублей и смотрите, как это работает", — указал аналитик. При этом, инвестируя в ПИФ маленькие суммы, надо учитывать, что "разумная доходность в 10% — это уже хорошо", то есть в случае с тремя тысячами рублей — это 300 рублей за год, пояснил Кирпичев.

По сравнению с ETF паевые фонды для начинающих инвесторов имеют ряд недостатков: во-первых, вложения в них не так ликвидны, во-вторых, за их приобретение больше комиссия, в-третьих, порог входа в большинство ПИФов намного выше, говорит гендиректор "Персонального советника". На российском рынке сейчас 12 ETF, так что выбор есть: инвестировать в них также можно через индивидуальный инвестиционный счет и получить налоговый вычет, пояснила Смирнова.