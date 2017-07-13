Орешкин призвал россиян быть готовыми к колебанию курса рубля

С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 июл — РИА Новости. Плавающий курс рубля подразумевает его колебания, и к ним нужно быть готовым, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин, выступая на Международном финансовом форуме.

"Да, рубль несколько ослабел, да, может быть, какое-то давление сохранится, но, опять же, плавающий курс подразумевает определенную волатильность, нужно быть к ней готовым, ничего здесь страшного, экстремального нет", — сказал он.

Орешкин также рассказал, что российская экономика впервые за многие годы вернулась к состоянию дефицита текущего счета. "В третьем квартале мы ожидаем дефицит на уровне пяти миллиардов", — сказал он.

Но, по словам министра, это нормальная ситуация. "Банковская система накопила значительный объем валютных активов в первом полугодии, и мы видим, как эти активы сейчас используются экономикой на финансирование дефицита текущего счета", — заключил министр.

Ранее глава Минэкономразвития говорил, что не следует ожидать резких колебаний курса рубля. Он напомнил, что в апреле ожидания по среднегодовому курсу доллара были снижены до 64,4 рубля с 67,5 рубля, а на конец года Минэкономразвития ожидает 68 рублей за доллар.

По данным на 10.00 четверга, курс доллара расчетами "завтра" повышался на шесть копеек — до 60,06 рубля, курс евро — на 22 копейки, до 68,72 рубля.

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