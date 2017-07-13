МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Журнал Forbes составил список самых богатых российских чиновниц: рейтинг возглавила депутат Госдумы, член комитета по охране здоровья Татьяна Соломатина, которая в 2016 году заработала 56,2 миллиона рублей.

В тройку лидеров также вошли член Совета Федерации Людмила Нарусова (28,7 миллиона) и заместитель спикера Госдумы Ольга Епифанова (24,5 миллиона).

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заняла четвертое место — в 2016 году она заработала 22,9 миллиона рублей.

В десятку самых богатых чиновниц также вошли член международного комитета Госдумы Елена Панина (16,5 миллиона), член думского комитета по энергетике Наталья Назарова (15,7 миллиона), вице-премьер Ольга Голодец (15,6 миллиона), зампред комитета Госдумы по обороне Светлана Савицкая (15,4 миллиона), заместитель председателя комитета Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Валентина Терешкова (12,3 миллиона) и член комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Валентина Рудченко (10,5 миллиона).

Общий доход участниц рейтинга составил почти 220 миллионов рублей, отмечает Forbes.