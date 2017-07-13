В МЭА рассказали, как Россия придерживается соглашения по добыче нефти

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. РФ в июне, по предварительным данным, снизила добычу нефти к октябрю на 280 тысяч баррелей, до 11,317 миллиона баррелей в сутки, выполнив соглашение по сокращению добычи нефти на 93%, говорится в докладе Международного энергетического агентства (МЭА).

"Роснефть" сократила добычу на 113 тысяч баррелей в день с октября, что стало максимальным показателем динамики. "Лукойл" сократил добычу на 44 тысячи баррелей в день, "Сургутнефтегаз" — на 34 тысячи баррелей в день.

"Если Россия продолжит придерживаться условиям соглашения до конца текущего года и далее в 2018 году, добыча нефти и конденсата составит в среднем 10,96 миллиона баррелей в день в 2017 году, что соответствует среднему показателю 2016 года", — говорится в докладе.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с октябрьского уровня, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Соглашение было заключено на первое полугодие 2017 года с возможностью продления. В мае срок его действия был продлен на девять месяцев — до конца марта 2018 года.