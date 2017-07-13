Набиуллина рассказала о методах снижения инфляции

С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 июл — РИА Новости. Государственная политика развития инфраструктуры, логистики и конкуренции на рынках продовольствия, а также меры тарифного регулирования естественных монополий могут внести весомый вклад в снижение волатильности цен и более быстрому снижению инфляционных ожиданий, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.
"Это относится, прежде всего, к динамике продовольственной инфляции и регулируемых цен и тарифов. Государственная политика по развитию инфраструктуры и логистики, конкуренции на рынках, прежде всего, продовольствия, и тарифного регулирования естественных монополий может внести весомый вклад в снижение волатильности цен, и тем самым привести к более быстрому снижению инфляционных ожиданий", — добавила она.
Сейчас ключевая ставка ЦБ составляет 9% годовых. Набиуллина ранее говорила, что к 2020 году ключевая ставка может опуститься до 6,5-7% при инфляции 4%.