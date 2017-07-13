Набиуллина рассказала о методах снижения инфляции

С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 июл — РИА Новости. Государственная политика развития инфраструктуры, логистики и конкуренции на рынках продовольствия, а также меры тарифного регулирования естественных монополий могут внести весомый вклад в снижение волатильности цен и более быстрому снижению инфляционных ожиданий, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

"Бороться надо не только с последствиями шоков для инфляции, но и с их причинами. Эти причины часто находятся за пределами влияния центрального банка, но это не значит, что нельзя найти адекватные меры государственной политики в целом", — сказала Набиуллина, выступая на Международном финансовом конгрессе.

"Это относится, прежде всего, к динамике продовольственной инфляции и регулируемых цен и тарифов. Государственная политика по развитию инфраструктуры и логистики, конкуренции на рынках, прежде всего, продовольствия, и тарифного регулирования естественных монополий может внести весомый вклад в снижение волатильности цен, и тем самым привести к более быстрому снижению инфляционных ожиданий", — добавила она.

Глава регулятора также отметила, что это, в свою очередь, даст ЦБ возможность быстрее приближать ключевую ставку к равновесно-нейтральному уровню. Набиуллина напомнила, что, по оценке регулятора, этот уровень составляет 2,5-3% в реальном выражении, или 6,5-7% в номинальном.

Сейчас ключевая ставка ЦБ составляет 9% годовых. Набиуллина ранее говорила, что к 2020 году ключевая ставка может опуститься до 6,5-7% при инфляции 4%.