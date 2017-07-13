В Бахрейне заявили, что сделка ОПЕК+ работает

СТАМБУЛ, 13 июл — РИА Новости. Министр нефти Бахрейна шейх Мохамед бен Халифа бин Ахмед аль Халифа считает, что сделка по сокращению добычи нефти работает хорошо, а низкие цены на нефть — краткосрочное явление.

"Работает хорошо, я думаю, низкие цены — краткосрочно явление", — ответил он на вопрос журналистов о сделке ОПЕК+.

Бахрейн является одним из участников венского соглашения по сокращению добычи нефти. Королевство в рамках обязательств по сделке сокращает добычу на 10 тысяч баррелей в день.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с октябрьского уровня, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Соглашение было заключено на первое полугодие 2017 года, а в мае продлено еще на девять месяцев — до конца марта 2018 года.