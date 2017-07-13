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Экономика

Набиуллина назвала шесть основных вызовов глобальной экономики

10:2813.07.2017
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© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкПредседатель Центрального банка Российской Федерации Эльвира Набиуллина. Архивное фотоПредседатель Центрального банка Российской Федерации Эльвира Набиуллина. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 июл — РИА Новости. Мировую экономику в ближайшие годы ожидает медленный рост и высокая волатильность финансовых рынков на фоне ужесточения политики центробанков, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, выступая на Международном финансовом конгрессе.

Председатель Центрального банка Российской Федерации Эльвира Набиуллина. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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"Основным трендом на ближайшие годы будет медленное восстановление экономики и ужесточение политики центральных банков, включая рост процентных ставок и сворачивание балансов", — сказала Набиуллина.

Таким образом, по ее словам, для финансовых рынков будут наблюдаться две противоречивые тенденции. "С одной стороны, экономический рост положительно влияет на финансовые рынки и аппетит к рискам. С другой стороны, рост процентных ставок охлаждает рынки. Поэтому несмотря на общую стабилизацию ситуации, высока вероятность волатильности на финансовых рынках", — сказала она.

Шесть вызовов нового цикла экономики

Глава ЦБ отметила, что глобальная экономика после длительного периода кризисов входит в новый цикл, для которого будут характерны новые вызовы. Набиуллина назвала основные из них.

Председатель Центрального банка Российской Федерации Эльвира Набиуллина на пленарном заседании Государственной думы РФ. 9 июня 2017
© РИА Новости / Максим Блинов
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Первый — это более высокая долговая нагрузка по сравнению с 2007 годом. "В развитых экономиках это прежде всего проблема государственного долга, а во многих странах с формирующимися экономиками, с формирующимися рынками – корпоративного", — пояснила она.

Второй риск связан с чересчур низкой инфляцией и даже дефляцией в развитых экономиках.

Третий — "пузыри на отдельных рынках, с угрозой их нарастания, в силу эффектов многолетней мягкой денежно-кредитной политики".

Четвертый вызов — низкие темпы роста производительности и инвестиций, что ограничивает возможности для развития и не позволяет "вырасти" из повышенной долговой нагрузки.

Пятый вызов, по ее словам, связан с ростом неравенства в доходах граждан в развитых странах на фоне стагнации доходов среднего класса. Ответом на эту ситуацию, по словам главы ЦБ, является рост популизма в политике, который также несет новые экономические риски и способствует сохранению волатильности на финансовых рынках.

Первые карты национальной платежной системы Мир. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Шестой вызов — это низкие цены на сырье. "Пока так и не сбылись предсказания о том, что низкие цены на сырье положительно повлияют на глобальный рост через позитивный импульс для стран-импортеров сырья, который превышал бы негативное влияние на страны-экспортеры", — отметила Набиуллина. Кроме того, глобальная экономика входит в новый цикл с растущими киберрисками, которые могут создавать угрозу и для устойчивости финансовых систем, и для экономического роста.

"К положительным моментам можно отнести финансовую технологическую революцию: финтех и сопутствующие ему снижение издержек, рост проникновения финансовых услуг, повышение их качества, а также возросшую устойчивость финансовых рынков к разного рода шокам. Она неоднократно была протестирована за последние полтора года, которые были богаты на политические сюрпризы. По всей видимости, реформы, которые регуляторы крупнейших стран совместно разработали и внедрили после кризиса, действительно, способствовали укреплению финансовой системы", — заметила Набиуллина.

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Экономика
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
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Исаев Александр
Умная женщина. Но было бы лучше, если бы она сказала что-нибудь про российскую экономику и финансы.
10:34
13.07.2017
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Владимиръ Мономахъ
Пока она мало в чем ошибалась.
10:32
13.07.2017
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