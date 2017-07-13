Набиуллина считает, что России нельзя отходить от плавающего курса рубля

С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 июл — РИА Новости. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина по-прежнему считает, что России нельзя отходить от плавающего курса рубля.

"Нужна ориентация на максимальную гибкость. Конечно же, нельзя отходить от плавающего курса", — сказала Набиуллина, выступая на Международном финансовом конгрессе.

По ее словам, хотя российская экономика и научилась подстраиваться к внешним шокам, есть ряд внутренних факторов, которые делают ее уязвимой.

"Это и невысокая диверсификация экономики, и негибкость институтов и правил, и слабая конкурентная среда, когда новым компаниям тяжело входить на рынок, а экономически отстающие там остаются надолго. В результате даже при потенциале роста (ВВП — ред.) в 1,5-2% возможны значительные колебания выпуска по годам. Поэтому, на наш взгляд, срочно нужны структурные преобразования, которые позволят поднять планку потенциального роста выше 1,5-2% и сделать его устойчивым. В том числе и в финансовой сфере", — заявила Набиуллина.

Для защиты от этих шоков ЦБ должен принимать ряд мер. Также, по ее словам нужна постоянная перенастройка регулирования в традиционных и новых сферах на принципах пропорциональности рискам. "Так как правила быстро устаревают, нужен постепенный переход с управления через правила к управлению через принципы", — заявила Набиуллина. Больше внимания, по ее мнению, нужно уделять системным проблемам и рискам, а не просто смотреть на устойчивость отдельных институтов.

По ее мнению, необходимо больше прозрачности в финансовой сфере. "Это и прозрачность источников капитала, и борьба с финансированием бизнеса собственников финансовых институтов", — сказала она. По ее словам, банковское регулирование не может быть нацелено только на управление рисками. "Мы начинаем двигаться к принципу стимулирующего регулирования", — заявила глава ЦБ.