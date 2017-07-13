Путин заявил о важности внедрять передовые технологии в финансовом секторе

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в приветствии участникам и гостям XXVI международного финансового конгресса "Финансы для развития" отметил необходимость внедрения передовых технологий для повышения конкурентоспособности российского финансового сектора и обеспечения доступности его услуг для населения и бизнеса.

"Важно обеспечить устойчивость банковской сферы, добиваться последовательного снижения инфляции, надежно защищать права потребителей. Это открывает новые возможности для инвестиционной и предпринимательской активности. И конечно, нужно внедрять передовые, отвечающие мировым стандартам технологии, позволяющие повысить конкурентоспособность российского финансового сектора и доступность его услуг для населения и бизнеса", — говорится в приветствии, говорится опубликованном на сайте Кремля.

Президент подчеркнул, что от эффективности финансовой и денежно-кредитной политики зависят стабильность и рост национальной экономики, благополучие миллионов граждан.

Путин отметил, что финансовый конгресс объединяет лидеров бизнес-сообщества, ведущих экспертов, представителей государственной власти и является большим событием в деловой жизни страны. Президент напомнил, что в преддверии конгресса была организована летняя макроэкономическая школа для молодых российских ученых и экономистов. Он выразил уверенность, что такая инициатива принесет отдачу, поможет начинающим специалистам добиваться профессиональных успехов.