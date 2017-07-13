Рублевые ипотечники останутся без государственной поддержки, узнали СМИ

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Профильные ведомства согласовали заключительный вариант новой госпрограммы помощи ипотечным заемщикам, согласно которому она будет направлена на поддержку исключительно валютных заемщиков и сможет охватить до 2 тысяч человек, пишет в четверг газета "Коммерсант".
На встрече, по данным издания, присутствовали представители Сбербанка, "ВТБ 24", "Дельтакредита", СМП-банка, Совкомбанка, Абсолют-банка, советник Банка России Алексей Симановский и глава Службы по защите прав потребителей ЦБ Михаил Мамута. От официальных комментариев участники встречи отказались, рекомендовав дождаться официального объявления параметров новой программы. По информации газеты, на днях Минстрой должен внести соответствующий проект постановления в правительство.
В начале июля премьер-министр Дмитрий Медведев подписал поручение о выделении 2 миллиарда рублей на продолжение программы, пишет газета. Впрочем, финальные требования к участникам программы тогда установлены так и не были. Продление программы потребовалось в связи с досрочным неожиданным исчерпанием лимита предыдущей программы, в результате чего около 16 тысяч заемщиков, подавших заявки и собравших необходимые документы, помощи не получили.