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Экономика

Рублевые ипотечники останутся без государственной поддержки, узнали СМИ

09:0113.07.2017
(обновлено: 09:02 13.07.2017)
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© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкСтроительство новых жилых кварталов. Архивное фотоСтроительство новых жилых кварталов. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Профильные ведомства согласовали заключительный вариант новой госпрограммы помощи ипотечным заемщикам, согласно которому она будет направлена на поддержку исключительно валютных заемщиков и сможет охватить до 2 тысяч человек, пишет в четверг газета "Коммерсант".

Ипотечные кредиты. Архивное фото
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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Сообщается, что во вторник в ЦБ РФ прошла встреча топ-менеджеров ключевых игроков ипотечного рынка для утверждения окончательных параметров программы, сообщили газете участники рынка. Главное условие новой программы — помощь только тем, чей платеж по кредиту увеличился не менее чем на 30%, то есть валютным ипотечникам (у тех, чьи кредиты были номинированы в рублях, сумма платежа не менялась).

На встрече, по данным издания, присутствовали представители Сбербанка, "ВТБ 24", "Дельтакредита", СМП-банка, Совкомбанка, Абсолют-банка, советник Банка России Алексей Симановский и глава Службы по защите прав потребителей ЦБ Михаил Мамута. От официальных комментариев участники встречи отказались, рекомендовав дождаться официального объявления параметров новой программы. По информации газеты, на днях Минстрой должен внести соответствующий проект постановления в правительство.

Москва. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Госпрограмму помощи ипотечным заемщикам запустили в апреле 2015 года: банки реструктурировали проблемную ипотеку по ставке не выше 12% годовых, при этом часть ежемесячного платежа клиенту компенсирует государство. Срок программы истек 31 мая текущего года.

В начале июля премьер-министр Дмитрий Медведев подписал поручение о выделении 2 миллиарда рублей на продолжение программы, пишет газета. Впрочем, финальные требования к участникам программы тогда установлены так и не были. Продление программы потребовалось в связи с досрочным неожиданным исчерпанием лимита предыдущей программы, в результате чего около 16 тысяч заемщиков, подавших заявки и собравших необходимые документы, помощи не получили.

Член правления банка ВТБ (ПАО) Владимир Верхошинский. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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По информации издания, сейчас в России около 17 тысяч ипотечных валютных заемщиков (менее 2% от общего числа ипотечников). Из них в рамках программы помощи поддержку получат 1,5–2 тысячи человек. Согласно условиям программы, проблемный заемщик может получить от государства 30% от суммы задолженности, но не более 1,5 миллиона рублей. В отдельных особо сложных случаях по решению специальной межведомственной комиссии сумма может быть увеличена, но не более чем до 3 миллионов рублей.

 

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