В Мексике прошли очередные нефтяные тендеры

МЕХИКО, 13 июл — РИА Новости. Второй и третий тендеры второго раунда продажи прав на разработку углеводородных блоков состоялись в среду в Мексике.
Блоки располагаются в нефтяных провинциях Бургос, Тампико-Мисантла, Веракрус и Куэнкас-дель-Сурэсте. Общие перспективные запасы блоков оцениваются в 435 миллионов баррелей нефтяного эквивалента.
Дочерняя компания российского "Лукойла" LUKOIL International Upstream Holding в середине июня стала победителем тендера по нефтяному блоку в прибрежных водах Мексиканского залива — одному из пятнадцати, выставленных на торги.