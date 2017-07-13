В Мексике прошли очередные нефтяные тендеры

МЕХИКО, 13 июл — РИА Новости. Второй и третий тендеры второго раунда продажи прав на разработку углеводородных блоков состоялись в среду в Мексике.

В отличие от предыдущего раунда российские компании в тендерах не участвовали. По сообщению министерства энергетики Мексики, из 24 выставленных блоков контракты заключены по 21 с шестью участниками (10 предприятий, ряд из которых объединены в консорциумы). Общая сумма инвестиций в разработку этих месторождений оценивается в 2,06 миллиарда долларов за 30 лет.

Блоки располагаются в нефтяных провинциях Бургос, Тампико-Мисантла, Веракрус и Куэнкас-дель-Сурэсте. Общие перспективные запасы блоков оцениваются в 435 миллионов баррелей нефтяного эквивалента.

Дочерняя компания российского "Лукойла" LUKOIL International Upstream Holding в середине июня стала победителем тендера по нефтяному блоку в прибрежных водах Мексиканского залива — одному из пятнадцати, выставленных на торги.