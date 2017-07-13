ЮЖНО-САХАЛИНСК, 13 июл – РИА Новости. Власти Сахалинской области выделили 12,8 миллиона рублей на субсидирование стоимости билетов до Курильских островов для туристических групп, сообщила журналистам начальник управления туризма регионального агентства по туризму Наталья Иванова в четверг.

"Правительство Сахалинской области, авиакомпания "Аврора" и туркомпании договорились о снижении цен на билеты до Курильских островов, подписав соответствующее соглашение", — сказала она.

Сейчас билет в оба конца (Южно-Сахалинск — Южео-Курильск — Южно-Сахалинск) обойдётся членам тургруппы в 15-16 тысяч рублей вместо прежних 30-32 тысяч. В составе тургруппы должно быть не менее пяти человек.

После того, как в прошлом году власти региона изменили порядок субсидирования авиаперелётов на Курильские острова, оставив льготы только для жителей Сахалинской области, стоимость билетов для туристов с материка существенно выросла.

"Тогда мы провели мониторинг деятельности туристических компаний, которые работают у нас на курильском направлении и выяснили, что бронирование туров сократилось почти вдовое, а вклад в экономику Курильских островов снизился примерно на 27 миллионов рублей. Курилы никогда не были дешёвыми, такой отдых нигде дешёвым не является, тем не менее спрос на этом направлении всегда стабильно рос. Мы прикладываем большие усилия, чтобы раскрутить это направление, потому что Курилы – это исключительная территория. Я сама недавно была на Курилах, разговаривала с предпринимателями, и они все говорят, что простаивают, терпят убытки из-за такого снижения турпотока", — сказала Иванова.

Власти надеются, что в этом году хотя бы наверстают показатели прошлого года.

Соглашение подписали три сахалинские туркомпании – "Амист", "Омега-Плюс" и "Гидрострой-тур", последняя базируется на Итурупе. Компании готовы обеспечить проезд по новым тарифам 60 — 100 пассажирам каждая.

И.о. генерального директора туркомпании "Амист" Татьяна Ипатова рассказала, что на курильском направлении у них бывает от 300 до 500 туристов в год. Компания уже бронирует билеты по новым тарифам. Субсидия действует до 31 октября этого года.