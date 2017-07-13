ЦБ: рубль еще десять лет вряд ли выйдет за рамки региональной валюты

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Банк России проанализировал соответствие текущего положения российского рубля критериям, условиям и факторам, определяющим статус мировой валюты, определив его как региональную валюту, следует из материалов ЦБ РФ в преддверии Международного финансового конгресса (МФК).

"В настоящее время доля рубля в международных расчетах невелика и составляет менее 1%, что в целом соответствует фундаментальным факторам – доле России в мире. В то же время в региональном разрезе по фундаментальным факторам в рамках ЕАЭС Россия занимает 60–80% по различным показателям (ВВП, экспорт/импорт, иностранные инвестиции и прочие)", — говорится в докладе департамента денежно-кредитной политики ЦБ.

В ближайшие годы рубль, скорее всего, так и останется региональной валютой; для усиления его международного присутствия следует продвигать нацвалюту в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС), также говорится в исследовании Банка России, подготовленном в преддверии конгресса. "В перспективе 10 лет выход рубля за границы региональной валюты маловероятен", — прогнозируют эксперты ЦБ РФ.

С учетом того, что в перспективе 10 лет выход рубля за границы региональной валюты маловероятен, рубль не станет "тихой гаванью" или валютой контрцикличного спроса, как доллар США, и интерес международных инвесторов к российским активам будет в значительной степени определяться мировой конъюнктурой, отмечают специалисты департамента.

Регулятор также добавил, что в среднесрочной и долгосрочной перспективе целесообразным является поддерживать продвижение российского рубля в качестве региональной валюты на пространстве ряда экономических объединений, в первую очередь, ЕАЭС.

"Региональное взаимодействие между странами бывшего СССР и наличие емкого внутреннего рынка позволяют российскому рублю повышать свою роль на постсоветском пространстве", — говорится в докладе.

Тем не менее, ЦБ отметил, что при сохранении интеграции в ЕАЭС на текущем уровне перспективы усиления региональной роли рубля отсутствуют. Следовательно, для усиления международного присутствия рубля следует больше внимания уделять развитию интеграционных процессов в ЕАЭС.

Среди мероприятий, предполагаемых Банком России для развития интеграции на евразийском пространстве, можно выделить создание общего финансового рынка к 2025 году. По мнению регулятора, для этого страны-участницы ЕАЭС должны, в первую очередь, расширить использование национальных валют во взаимных расчетах, в том числе за счет создания интегрированной расчетно-платежной системы стран союза.

Рублю в ЕАЭС место

На российский рубль приходится 75% всех расчётов по сделкам внутри ЕАЭС, подсчитал Банк России. Однако в основном он доминирует только в двусторонних транзакциях с российскими участниками, в сделках между другими странами-участницами ЕАЭС превалирует доллар. Это означает, что рубль как региональная валюта не выполняет функцию универсальной меры стоимости и платежа, а функцию расчета и средства обращения – частично, считают эксперты департамента.

Одним из вариантов "популяризации" рубля внутри ЕАЭС является использование российской валюты региональными финансовыми институтами, такими как Евразийский банк развития (ЕАБР), Фонд стабилизации и развития (ЕФСР) и Межгосударственный банк (МГБ). Например, ЕАБР в своей деятельности может использовать инвестиционные инструменты, номинированные в российских рублях.

Однако для использования подобных финансовых инструментов следует повысить доверие к российскому рублю как региональной валюте. Прозрачная и предсказуемая денежно-кредитная политика будет способствовать снижению степени неопределенности на российском финансовом рынке.

Также для создания спроса на российский рубль как у стран-участниц ЕАЭС, так и у других стран-партнеров следует снизить транзакционные издержки его использования: выявить и ликвидировать административные барьеры и совершенствовать механизмы взаиморасчетов, предлагает ЦБ.

ЦБ РФ предпочитает экспорт

Для интернационализации рубля целесообразно использовать российскую валюту во внешнеторговых операциях между Россией и остальным миром. В частности, больше экспортных и импортных сделок может происходить "за рубли", считает Банк России.

ЦБ ведет активную работу по увеличению доли российского рубля во взаиморасчетах в двусторонней торговле с Китаем, Индией, Ираном, Вьетнамом, Турцией; из стран СНГ – с Белоруссией. Запущен диалог с Монголией, Аргентиной, Ираном, Таиландом. Эта работа ведется через различные двусторонние форматы сотрудничества, и основная ее цель – это выявление регулятивных препятствий в использовании национальных валют во взаиморасчетах, указывают в ЦБ.

"Использование российской валюты в качестве валюты для внешнеторговых операций, в первую очередь между Россией и остальным миром, может происходить в форме совершения сделок за рубли по экспортным и импортным поставкам", — отмечает регулятор.

Более вероятной ЦБ РФ считает интернационализацию российской валюты через осуществление платежей за российский экспорт в рублях.

Это связано с тем, что перевод всего импорта за рубли представляется в настоящее время маловероятным – большая часть импорта России приходится на рынки стран дальнего зарубежья (по данным Федеральной таможенной службы РФ, в 2016 году на долю стран СНГ приходилось всего 11,5% российского импорта).

Хотя, как отмечает регулятор, оплата импорта рублями является благоприятной для российской экономики, снижение спроса российских участников рынка на иностранную валюту и фактическая "отвязка" цен на отдельные товарные группы от динамики валютного курса будут способствовать снижению влияния курса на внутренние цены.

От возможностей до рисков один шаг

В ситуации асимметрии использования рублевых расчетов, например, в основном за экспорт и в меньшей части за импорт, у нерезидентов будет возникать дефицит рублевой ликвидности, который будет пополняться на внутреннем рынке. Краткосрочно это может привести к волатильности на валютном рынке, но в среднесрочном периоде потоки будут балансироваться, и значимого эффекта на курс рубля и инфляцию это не окажет.

"Положительный эффект – развитие валютного рынка России, но в то же время возникает риск, что в ситуации негативных шоков волатильность курса может увеличиваться", — отмечают эксперты ЦБ РФ.

В случае же симметрии оплаты экспорта и импорта возможно развитие рублевых секций торгов у нерезидентов – офшорного рублевого рынка.

"Безусловным плюсом будет являться перемещение валютного риска на нерезидентов. Также более активное использование рублей в экспортных контрактах снижает риски российских нефинансовых компаний и упрощает расчеты, что имеет большое значение в условиях санкционных ограничений со стороны ряда стран", — подчеркивает регулятор.

В итоге увеличение объема внешнеторговых операций, по которым поступления будут происходить в рублях, приведет к увеличению спроса иностранных контрагентов на российскую валюту и росту оборотов внутреннего валютного рынка, уверен Банк России.

Наконец, ЦБ отмечает, что спрос на рублевые заимствования со стороны российских экспортеров и на рублевые депозиты со стороны российских импортеров может привести к снижению долларизации российской экономики и экономик ее торговых партнеров.