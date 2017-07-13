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Экономика

ЦБ: рубль еще десять лет вряд ли выйдет за рамки региональной валюты

03:0213.07.2017
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловПерейти в фотобанкДенежные купюры и монеты России. Архивное фотоДенежные купюры и монеты России. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Банк России проанализировал соответствие текущего положения российского рубля критериям, условиям и факторам, определяющим статус мировой валюты, определив его как региональную валюту, следует из материалов ЦБ РФ в преддверии Международного финансового конгресса (МФК).

Здание Центрального банка России. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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"В настоящее время доля рубля в международных расчетах невелика и составляет менее 1%, что в целом соответствует фундаментальным факторам – доле России в мире. В то же время в региональном разрезе по фундаментальным факторам в рамках ЕАЭС Россия занимает 60–80% по различным показателям (ВВП, экспорт/импорт, иностранные инвестиции и прочие)", — говорится в докладе департамента денежно-кредитной политики ЦБ.

В ближайшие годы рубль, скорее всего, так и останется региональной валютой; для усиления его международного присутствия следует продвигать нацвалюту в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС), также говорится в исследовании Банка России, подготовленном в преддверии конгресса. "В перспективе 10 лет выход рубля за границы региональной валюты маловероятен", — прогнозируют эксперты ЦБ РФ.

С учетом того, что в перспективе 10 лет выход рубля за границы региональной валюты маловероятен, рубль не станет "тихой гаванью" или валютой контрцикличного спроса, как доллар США, и интерес международных инвесторов к российским активам будет в значительной степени определяться мировой конъюнктурой, отмечают специалисты департамента.

Регулятор также добавил, что в среднесрочной и долгосрочной перспективе целесообразным является поддерживать продвижение российского рубля в качестве региональной валюты на пространстве ряда экономических объединений, в первую очередь, ЕАЭС.

"Региональное взаимодействие между странами бывшего СССР и наличие емкого внутреннего рынка позволяют российскому рублю повышать свою роль на постсоветском пространстве", — говорится в докладе.

Тем не менее, ЦБ отметил, что при сохранении интеграции в ЕАЭС на текущем уровне перспективы усиления региональной роли рубля отсутствуют. Следовательно, для усиления международного присутствия рубля следует больше внимания уделять развитию интеграционных процессов в ЕАЭС.

Среди мероприятий, предполагаемых Банком России для развития интеграции на евразийском пространстве, можно выделить создание общего финансового рынка к 2025 году. По мнению регулятора, для этого страны-участницы ЕАЭС должны, в первую очередь, расширить использование национальных валют во взаимных расчетах, в том числе за счет создания интегрированной расчетно-платежной системы стран союза.

Рублю в ЕАЭС место

Председатель Центрального банка Российской Федерации Эльвира Набиуллина. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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На российский рубль приходится 75% всех расчётов по сделкам внутри ЕАЭС, подсчитал Банк России. Однако в основном он доминирует только в двусторонних транзакциях с российскими участниками, в сделках между другими странами-участницами ЕАЭС превалирует доллар. Это означает, что рубль как региональная валюта не выполняет функцию универсальной меры стоимости и платежа, а функцию расчета и средства обращения – частично, считают эксперты департамента.

Одним из вариантов "популяризации" рубля внутри ЕАЭС является использование российской валюты региональными финансовыми институтами, такими как Евразийский банк развития (ЕАБР), Фонд стабилизации и развития (ЕФСР) и Межгосударственный банк (МГБ). Например, ЕАБР в своей деятельности может использовать инвестиционные инструменты, номинированные в российских рублях.

Однако для использования подобных финансовых инструментов следует повысить доверие к российскому рублю как региональной валюте. Прозрачная и предсказуемая денежно-кредитная политика будет способствовать снижению степени неопределенности на российском финансовом рынке.

Также для создания спроса на российский рубль как у стран-участниц ЕАЭС, так и у других стран-партнеров следует снизить транзакционные издержки его использования: выявить и ликвидировать административные барьеры и совершенствовать механизмы взаиморасчетов, предлагает ЦБ.

ЦБ РФ предпочитает экспорт

Здание Центрального банка России. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Для интернационализации рубля целесообразно использовать российскую валюту во внешнеторговых операциях между Россией и остальным миром. В частности, больше экспортных и импортных сделок может происходить "за рубли", считает Банк России.

ЦБ ведет активную работу по увеличению доли российского рубля во взаиморасчетах в двусторонней торговле с Китаем, Индией, Ираном, Вьетнамом, Турцией; из стран СНГ – с Белоруссией. Запущен диалог с Монголией, Аргентиной, Ираном, Таиландом. Эта работа ведется через различные двусторонние форматы сотрудничества, и основная ее цель – это выявление регулятивных препятствий в использовании национальных валют во взаиморасчетах, указывают в ЦБ.

"Использование российской валюты в качестве валюты для внешнеторговых операций, в первую очередь между Россией и остальным миром, может происходить в форме совершения сделок за рубли по экспортным и импортным поставкам", — отмечает регулятор.

Более вероятной ЦБ РФ считает интернационализацию российской валюты через осуществление платежей за российский экспорт в рублях.

Это связано с тем, что перевод всего импорта за рубли представляется в настоящее время маловероятным – большая часть импорта России приходится на рынки стран дальнего зарубежья (по данным Федеральной таможенной службы РФ, в 2016 году на долю стран СНГ приходилось всего 11,5% российского импорта).

Хотя, как отмечает регулятор, оплата импорта рублями является благоприятной для российской экономики, снижение спроса российских участников рынка на иностранную валюту и фактическая "отвязка" цен на отдельные товарные группы от динамики валютного курса будут способствовать снижению влияния курса на внутренние цены.

От возможностей до рисков один шаг

Флаг на здании Центрального банка России на Неглинной улице в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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В ситуации асимметрии использования рублевых расчетов, например, в основном за экспорт и в меньшей части за импорт, у нерезидентов будет возникать дефицит рублевой ликвидности, который будет пополняться на внутреннем рынке. Краткосрочно это может привести к волатильности на валютном рынке, но в среднесрочном периоде потоки будут балансироваться, и значимого эффекта на курс рубля и инфляцию это не окажет.

"Положительный эффект – развитие валютного рынка России, но в то же время возникает риск, что в ситуации негативных шоков волатильность курса может увеличиваться", — отмечают эксперты ЦБ РФ.

В случае же симметрии оплаты экспорта и импорта возможно развитие рублевых секций торгов у нерезидентов – офшорного рублевого рынка.

"Безусловным плюсом будет являться перемещение валютного риска на нерезидентов. Также более активное использование рублей в экспортных контрактах снижает риски российских нефинансовых компаний и упрощает расчеты, что имеет большое значение в условиях санкционных ограничений со стороны ряда стран", — подчеркивает регулятор.

В итоге увеличение объема внешнеторговых операций, по которым поступления будут происходить в рублях, приведет к увеличению спроса иностранных контрагентов на российскую валюту и росту оборотов внутреннего валютного рынка, уверен Банк России.

Наконец, ЦБ отмечает, что спрос на рублевые заимствования со стороны российских экспортеров и на рублевые депозиты со стороны российских импортеров может привести к снижению долларизации российской экономики и экономик ее торговых партнеров.

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