Турция и Израиль договорились о газопроводе для поставок в Европу

АНКАРА, 12 июл — РИА Новости. Турция и Израиль намерены до конца года подписать соглашение по строительству газопровода для поставки газа в ЕС, сообщил в среду министр национальной инфраструктуры, энергетики и водоснабжения Израиля Юваль Штайниц в ходе 22-го Всемирного нефтяного конгресса в Стамбуле.

"Мы провели плодотворную беседу с турецким коллегой (Бератом) Албайраком. Надеюсь, что до конца года он посетит Израиль для завершения переговорного процесса и заключения соглашения (по строительству газопровода — ред.)", — цитирует Штайница агентство Anadolu . По его словам, конкретная дата визита Албайрака в Израиль будет определена в ближайшие месяцы.

Штайниц сообщил, что решение о заключении предварительного межправительственного соглашения по строительству газопровода между Турцией и Израилем принято по итогам четырех туров переговоров.

"Мы уверены, что в будущем Европа будет закупать газ, добываемый в восточном Средиземноморье. В настоящий момент ведутся интенсивные переговоры по строительству двух трубопроводов. Один из них планируем построить в Турцию, и далее в Европу. Другой трубопровод планируется построить через Южный Кипр и Грецию в Италию", — отметил министр.

Штайниц отметил, что правительство Италии назвало проект транспортировки израильского газа одним из самых приоритетных для своей страны. "Если спросите нас, я считаю оба проекта очень важными", — сказал израильский министр, заметив, что Израиль имеет достаточно ресурсов для транспортировки газа двумя трубопроводами.