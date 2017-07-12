Четыре водных объекта Адыгеи нуждаются в берегоукреплении после паводка

МАЙКОП, 12 июл — РИА Новости. Четыре водных объекта Адыгеи: две дамбы и два русла рек Чехрак и Фарс нуждаются в обеспечении противопаводковой безопасности после прошедшего в мае сильного паводка, где в зону подтопления попало 25 населенных пунктов, сообщает пресс-служба органов исполнительной власти региона.

По распоряжению врио главы республики Мурата Кумпилова, ведомства и службы обследовали русла рек и ГТС. Предложения по предотвращению паводков на этих территориях, а также список водных объектов, нуждающихся в укреплении и расчистке для обеспечения противопаводковой безопасности Кумпилов представил врио руководителя федерального агентства водных ресурсов Вадиму Никанорову.

Паводки в Адыгее произошли с 25 по 29 мая в результате ливней и повышения уровня рек Лаба, Чехрак, Фарс и Псенафа. В зону подтопления попало 25 населенных пунктов в Кошехабльском, Гиагинском, Шовгеновском и Красногвардейском районах. В результате ЧС была нарушена жизнедеятельность более 2,8 тысяч человек, 814 подворий, 299 домов, 22 инфраструктурных объекта, четыре объекта ЖКХ и энергетики, более 9,6 тысяч гектра земли сельхозназначения.

"Врио главы Адыгеи отметил, что майский паводок нанес ощутимый ущерб имуществу граждан и экономике региона. Решение вопросов по расчистке русел рек, берегоукреплению, ремонту и строительству дамб в опасных зонах позволит в будущем избежать таких масштабных последствий", — уточняется в сообщении.

По данным пресс-службы, в капитальном ремонте нуждаются 58 аварийных участков защитной дамбы на реке Фарс в Шовгеновском районе протяженностью 29,1 километра и 3,8 километра дамбы на реке Псенафа. Руслу реки Чехрак от устья до хутора Чехрак Кошехабльского района необходима расчистка с возведением в отдельных местах защитных дамб. Аналогичные работы нужно провести в устье реки Фарс от аула Хатажукай Шовгеновского района до впадения в реку Лаба. Кроме того, в районе села Вольного Кошехабльского района стоит вопрос о строительстве четырех килиметров защитной дамбы.

Другие новости региона читайте здесь