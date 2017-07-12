Берлин призвал быстро разобраться, поставлялись ли турбины Siemens в Крым

БЕРЛИН, 12 июл — РИА Новости, Ангелина Тимофеева. Необходимо быстро и всеобъемлюще провести расследование вокруг возможной поставки турбин немецкой компании Siemens в Крым, заявил на брифинге в Берлине официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

"Речь идет о том, чтобы выяснить суть дела как можно более быстро и наиболее всеобъемлюще", — сказал Зайберт, добавив, что вопросы есть и к компании Siemens, так как ее задачей "является проверять, не нарушает ли деятельность компании санкционный режим".

Во вторник арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск Siemens к российскому "Технопромэкспорту" (ТПЭ, входит в госкорпорацию "Ростех") и своей дочерней компании. Siemens заявил, что иск подан в связи с поставками его турбин в Крым.

ТПЭ строит в Крыму две ТЭС мощностью по 470 МВт. Пуск первых блоков планируется в первом квартале 2018 года, говорил глава Минэнерго РФ Александр Новак. В июне 2017 года агентство Рейтер со ссылкой на источники сообщило, что, несмотря на санкции ЕС, для ТЭС в Крым поставлены турбины Siemens, а одним из подрядчиков, занимающихся их установкой, является компания "Интеравтоматика", в которой Siemens владеет 45,7%.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что турбины для Крыма сделаны в России из российских компонентов, а ТПЭ сообщал, что купил турбины на вторичном рынке. Однако Siemens заявил, что против его воли по крайней мере две из четырех турбин, которые были поставлены "Технопромэкспортом" для ТЭС в Тамани, перемещены в Крым.

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