Берлин призвал быстро разобраться, поставлялись ли турбины Siemens в Крым

БЕРЛИН, 12 июл — РИА Новости, Ангелина Тимофеева. Необходимо быстро и всеобъемлюще провести расследование вокруг возможной поставки турбин немецкой компании Siemens в Крым, заявил на брифинге в Берлине официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.
Во вторник арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск Siemens к российскому "Технопромэкспорту" (ТПЭ, входит в госкорпорацию "Ростех") и своей дочерней компании. Siemens заявил, что иск подан в связи с поставками его турбин в Крым.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что турбины для Крыма сделаны в России из российских компонентов, а ТПЭ сообщал, что купил турбины на вторичном рынке. Однако Siemens заявил, что против его воли по крайней мере две из четырех турбин, которые были поставлены "Технопромэкспортом" для ТЭС в Тамани, перемещены в Крым.
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