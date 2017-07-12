Сыну Евтушенкова отказали в участии в деле по иску "Роснефти" к "Системе"

УФА, 12 июл — РИА Новости. Арбитражный суд Башкирии отклонил ходатайство топ-менеджера АФК "Система", сына основного владельца корпорации Феликса Евтушенкова о вступлении в дело по иску "Роснефти" о взыскании с АФК 170,6 миллиарда рублей убытков в пользу "Башнефти", передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Ходатайство Евтушенкова о вступлении в дело в качестве третьего лица… оставить без удовлетворения", — зачитала определение судья Ирина Нурисламова.

Евтушенков подал ходатайство о вступлении в процесс третьим лицом на стороне ответчика, не заявляя самостоятельных требований. Он обосновал свое желание тем, что в рамках спора по сути будет решаться вопрос о законности и правомерности решений, принятых советом директоров "Башнефти", председателем которого он являлся.

Арбитраж Башкирии в среду рассматривает иск "Роснефти", подконтрольной ей "Башнефти" и Башкирии о взыскании с АФК "Система" и АО "Система-Инвест" убытков, причиненных, по мнению истцов, "Башнефти" при реорганизации башкирской нефтяной компании в 2014 году.