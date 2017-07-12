Колумбия фиксирует почти десять процентов снижения производства кофе

МЕХИКО, 12 июл – РИА Новости. Объем производства кофе типа арабика в Колумбии, входящей в число мировых экспортеров этого продукта, в июне текущего года упало по сравнению с аналогичным периодом 2016 года на 9%, сообщает национальная федерация производителей кофе страны.

Так, по данным организации, в июне было собрано всего 1,05 миллиона мешков кофе по сравнению с 1,16 миллиона в прошлом году. Мешок весом в 60 килограммов считается традиционной мерой объема для кофе.

Причиной такого падения стало отставание в цветении кофейных кустов в период между июнем и октябрем 2016 года, что повлияло на сбор урожая в первом полугодии этого года.

В течение января-июня 2017 года общий сбор урожай кофе оценивается в Колумбии почти в 6,4 миллиона мешков, что на 3% меньше аналогичного показателя прошлого года. Примерно такое же в процентном соотношении снижение отмечено и в целом за последние 12 месяцев (июль 2016-июнь 2017).

При этом объемы экспорта колумбийского кофе растут. В июне страна продала на внешний рынок 964 тысячи мешков, что на 3% выше показателей июня 2016 года, отмечает Notimex.