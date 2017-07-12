ТОКИО, 12 июл — РИА Новости, Ксения Нака. Япония и Россия в августе обсудят возможность регулярных рейсов между самым северным японским островом Хокайдо и островами южных Курил, которые в Японии называют "северными территориями", сообщила газета "Майнити" в среду.

Вопрос о создании авиасообщения между Хоккайдо и островами южных Курил на регулярной основе станет предметом обсуждения на встрече заместителей министров иностранных дел, которая состоится в Москве в августе.

В апреле во время визита премьер-министра Синдзо Абэ в Россию лидеры договорились о проведении первого чартерного рейса на Кунашир. Самолет должен был вылететь на Кунашир из Накасибэцу на Хоккайдо с 70 бывшими жителями островов на борту, однако из-за нелетной погоды рейс так и не состоялся. Сейчас обсуждается возможность его проведения в сентябре.