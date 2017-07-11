Минфин предлагает поднять акцизы на алкоголь и табак в 2020 году

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Минфин РФ предлагает в 2018-2019 годах сохранить ставки акцизов на алкоголь и табак на прежнем уровне, а в 2020 году проиндексировать их на 4% — в соответствии с прогнозируемым уровнем инфляции, говорится в проекте основных направлений бюджетной политики на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов.

"В части акцизного налогообложения ставки на 2018-2019 годы предполагается сохранить на уровне, установленном действующим налоговым законодательством, а ставки акциза на 2020 год проиндексировать в соответствии с прогнозируемым уровнем инфляции (4%)", — говорится в документе, подготовленном Минфином.

Алкоголь

Так, акциз на алкогольную продукцию с долей спирта выше 9% предлагается увеличить с 523 до 544 рублей за литр, на продукцию с долей этилового спирта до 9% включительно — с 418 до 435 рублей.

Акциз на вина Минфин предлагает увеличить с 18 до 19 рублей за литр, на вина с защищенным географическим наименованием и защищенным наименованием места происхождения — сохранить на уровне 5 рублей за литр. Акциз на игристые вина планируется увеличить с 36 до 37 рублей, а на "защищенные" игристые — сохранить на уровне 14 рублей за литр.

Величина акциза на пиво и пивные напитки с содержанием объемной доли этилового спирта свыше 0,5% и до 8,6% с 2020 года ведомство хочет увеличить с 21 до 22 рублей за литр, а свыше 8,6% — с 39 до 41 рубля за литр. Акциз на сидр, пуаре и медовуху вырастет, согласно инициативе, с 21 до 22 рублей.

Табак

Акциз на все виды табака — трубочный, курительный, жевательный, сосательный, нюхательный и кальянный – в 2020 году предлагается увеличить с 3050 до 3172 рублей за килограмм; акциз на сигары — с 207 до 215 рублей за 1 штуку; на сигариллы, биди, кретек — с 2938 рублей до 3055 рублей за 1 тысячу штук.

Акциз на сигареты и папиросы Минфин предлагает увеличить с 1890 рублей (плюс 14,5% расчетной стоимости, исчисляемой исходя из максимальной розничной цены, но не менее 2568 рублей за 1 тысячу штук) до 1966 рублей (плюс 14,5% расчетной стоимости, исчисляемой исходя из максимальной розничной цены, но не менее 2671 рублей за 1 тысячу штук).

Ставку акциза на нагреваемый табак с 2020 года предлагают увеличить с 5808 до 6040 рублей за 1 килограмм, на электронные системы доставки никотина — с 48 до 50 рублей за 1 штуку, а на жидкости для таких систем — с 12 до 13 рублей за 1 миллилитр.