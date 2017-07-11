ЕС и Япония намерены совместно работать над развитием глобального рынка СПГ

БРЮССЕЛЬ, 11 июл — РИА Новости, Мария Князева. Евросоюз и Япония, на которых приходится примерно 50% мирового потребления сжиженного природного газа (СПГ), намерены совместно работать над развитием глобального рынка этого топлива, сообщает во вторник Еврокомиссия.

"Евросоюз и Япония усиливают сотрудничество по энергобезопасности. (Подписан) меморандум о сотрудничестве между Евросоюзом и Японией по развитию ликвидного, гибкого и прозрачного глобального рынка сжиженного природного газа", — говорится в сообщении.

Евросоюз, одним из важнейших поставщиков энергии для которого является Россия, стремится диверсифицировать источники ее получения и маршруты доставки. Еврокомиссия в 2016 году опубликовала стратегию в области СПГ, нацеленную на расширение потребления этого вида газа в странах союза. Еврокомиссия теперь отмечает, что более развитый рынок СПГ как раз и будет способствовать диверсификации поставок газа в Европу, повышению энергобезопасности региона, а также более конкурентным ценам для потребителей, отмечается в релизе.

В рамках достигнутой договоренности ЕС и Япония, которая является крупнейшим в мире импортером сжиженного газа, намерены обмениваться опытом, а также содействовать распространению лучших практик для совершенствования работы глобального рынка СПГ. В частности, речь идет о гибкости контрактов на продажу и покупку СПГ, создание газовых хабов на потребительских рынках, прозрачности цен и отчетности, отмечается в релизе.

Стороны также планируют "повысить координацию" в международных организациях "в отношении ответов на непредвиденные перебои на рынке газа", сообщает ЕК.