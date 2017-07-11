Ограничения при госзакупках ввели в отношении зарубежной аппаратуры ГЛОНАСС

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Правительство РФ расширило перечень иностранной радиоэлектронной продукции, в отношении которой установлены ограничения при госзакупках, добавив в него аппаратуру ГЛОНАСС и устройства для обеспечения безопасности или управления движением.

Расширение списка вызвано тем, что в России разработаны и запущены в серийное производство части для навигационной аппаратуры ГЛОНАСС, а также налажен выпуск светосигнального оборудования и его частей, не уступающих зарубежным аналогам, говорится в справке к документу, опубликованному на сайте кабмина.

"Подписанным постановлением этот перечень дополнен аппаратурой ГЛОНАСС и устройствами электрической сигнализации, электрооборудованием для обеспечения безопасности или управления движением", — сообщается на сайте правительства.

В справке подчеркивается, что принятая инициатива поможет повысить конкурентноспособность российской продукции, развить рынок микроэлектронной продукции, а также снизить зависимость отечественного рынка от зарубежных товаров.