Правительство выступило против переноса "пакета Яровой" на 2023 год

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Правительство выступает против переноса вступления в силу "пакета Яровой" на 2023 год, считая, что его требования надо вводить поэтапно с 1 июля 2018 года, заявил журналистам вице-премьер РФ Аркадий Дворкович.
"Нужно поэтапно вводить — в этом ни у кого сомнений нет. Есть общее согласованное мнение правительства, что нужно поэтапно, начиная с 1 июля 2018 года, вводить определенные требования ("пакета Яровой" — ред.). Законопроект относил дату начала реализации норм на 2023 год. Позиция правительства: не нужно относить начало реализации этих требований, а вводить их поэтапно", — сказал вице-премьер.
"Моя предварительная оценка — нужны изменения в закон. Небольшие, буквально две строчки, что правительству будет дано право определить некие этапы введения тех или иных требований относительно операторов связи, что позволит минимизировать ближайшие инвестиции и соответственно не допустить избыточного роста тарифов (на услуги связи — ред.)", — добавил он.
Законопроект о переносе сроков вступления в силу норм "пакета Яровой" разработали сенатор Антон Беляков и депутат Олег Шеин.