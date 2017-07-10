Правительство выступило против переноса "пакета Яровой" на 2023 год

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Правительство выступает против переноса вступления в силу "пакета Яровой" на 2023 год, считая, что его требования надо вводить поэтапно с 1 июля 2018 года, заявил журналистам вице-премьер РФ Аркадий Дворкович.

Пакет антитеррористических законов, подписанный президентом РФ в июле 2016 года, обязывает операторов связи и интернет-компании до полугода хранить информацию о содержании разговоров и переписки пользователей, включая фото-, видео- и звуковые файлы, чтобы предоставлять их по запросу спецслужб. Норма о хранении пользовательского трафика вступает в силу с 1 июля 2018 года.

"Нужно поэтапно вводить — в этом ни у кого сомнений нет. Есть общее согласованное мнение правительства, что нужно поэтапно, начиная с 1 июля 2018 года, вводить определенные требования ("пакета Яровой" — ред.). Законопроект относил дату начала реализации норм на 2023 год. Позиция правительства: не нужно относить начало реализации этих требований, а вводить их поэтапно", — сказал вице-премьер.

"Моя предварительная оценка — нужны изменения в закон. Небольшие, буквально две строчки, что правительству будет дано право определить некие этапы введения тех или иных требований относительно операторов связи, что позволит минимизировать ближайшие инвестиции и соответственно не допустить избыточного роста тарифов (на услуги связи — ред.)", — добавил он.

Законопроект о переносе сроков вступления в силу норм "пакета Яровой" разработали сенатор Антон Беляков и депутат Олег Шеин.