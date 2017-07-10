"Газпром" проложил 50 километров "Турецкого потока" по дну Черного моря

СТАМБУЛ, 10 июл — РИА Новости. "Газпром" проложил 50 километров газопровода "Турецкий поток" по дну Черного моря, сообщил министр энергетики России Александр Новак.

"Сейчас уже, на сегодняшний день, порядка 50 километров подводного трубопровода проложено по дну Черного моря", — сказал Новак в интервью телеканалу " Россия 24 ". Он напомнил, что 23 июня президент России Владимир Путин принял участие в церемонии начала укладки морского участка газопровода.

Россия и Турция 10 октября 2016 года подписали межправительственное соглашение по проекту "Турецкий поток", оператором строительства которого является South Stream Transport. Документ предполагает строительство двух ниток магистрального газопровода по дну Черного моря мощностью 15,75 миллиарда кубометров газа каждая. Одна нитка предусмотрена для поставок газа непосредственно на турецкий рынок, другая — для поставок газа транзитом через Турцию в европейские страны.