Россия и Индия готовят ТЭО поставок российского трубопроводного газа

СТАМБУЛ, 10 июл — РИА Новости. Россия и Индия в настоящий момент готовят технико-экономическое обоснование (ТЭО) поставок российского трубопроводного газа в страну, движутся в сторону заключения окончательного соглашения по поставкам, сообщил РИА Новости министр нефти и природного газа Индии Дхармендра Прадхан.

"Когда президент (РФ Владимир — ред.) Путин… приехал в Индию на встречу БРИКС в октябре, мы разработали дорожную карту… Предварительно позиции согласованы, сейчас мы подготавливаем технико-экономическое обоснование", — сказал Прадхан.

"Я думаю, мы движемся в сторону заключения окончательного соглашения. Есть предварительное соглашение между Россией и Индией, готовится ТЭО. И мы идем дальше этого. Как Индия, так и Россия очень хотим реализовать этот проект", — сообщил министр.

"Это будут поставки газа по трубопроводу", — уточнил он форму возможных поставок газа из РФ в Индию.

В середине июня зампред правления "Газпрома" Александр Медведев сообщал, что компания обсуждает поставки газа в Индию. Он отмечал, что не исключается использование разменных операций с участием Китая и Ирана.

В мае заместитель министра энергетики РФ Юрий Сентюрин сообщал, что Россия и Индия рассматривают разные варианты поставок российского газа в страну. В частности, помимо строительства газопровода, возможны поставки газа по своповым операциям, в том числе с участием Ирана, а также в виде СПГ из портфеля "Газпрома". Очередные переговоры планировалось провести в конце июня. Он также отмечал, что Индия обозначила свой дефицит в газе в объеме до 25 миллиардов кубометров в год.

В октябре прошлого года "Газпром" и Engineers India подписали меморандум о взаимопонимании, отражающий заинтересованность сторон в совместном исследовании маршрутов поставок трубопроводного газа из России и других стран в Индию.

По итогам состоявшегося в октябре 2013 года саммита Индия и РФ договорились создать совместную исследовательскую группу для изучения варианта прямой наземной транспортировки российских углеводородов в Индию. Эксперты, в частности, говорили о возможности продления системы магистральных газопроводов "Сила Сибири", по которому будут осуществляться поставки российского газа в Китай, до Индии.