МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Немецкий концерн Siemens намерен подать в суд на причастных к поставкам его турбин в Крым, заявил концерн.

Ранее агентство Рейтер со ссылкой на источники сообщило, что Россия поставила в Крым произведенные Siemens турбины для электростанции, несмотря на санкции ЕС, запрещающие компаниям союза поставлять на полуостров энерготехнологии. Позже пресс-секретарь компании Михаэль Фридрих заявил РИА Новости, что Siemens AG не поставляла турбины в Крым. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что турбины в Крым поставляются не из-за рубежа, а сделаны в России и из российских компонентов. Представитель министерства экономики ФРГ заявил, что Siemens несет ответственность за соблюдение европейских санкций по экспорту в Крым.

"Siemens получил информацию из надежных источников о том, что по крайней мере две из четырех газотурбинных установок, которые были поставлены для проекта в Тамани, на юге России, были перенесены в Крым против нашей воли. Такое развитие событий представляет собой явное нарушение контрактов по поставкам Siemens, которые запрещают нашему клиенту делать поставки в Крым. В течение последних нескольких месяцев наш клиент неоднократно подтверждал нам, что поставки в Крым не произойдет", — пишет немецкая компания.

Siemens намерен инициировать уголовное расследование в отношении ответственного лица. "Кроме того, Siemens подаст иски о прекращении любых дополнительных поставок в Крым и возвращении уже отправленного оборудования обратно в его первоначальное место назначения — Тамань. В качестве альтернативы Siemens будет настаивать на прекращении сделки", — сообщает концерн.

Siemens также расширил границы своего расследования по поставкам турбин в Крым — теперь оно ведется в отношении всех российских партнеров. Siemens хочет получить гарантии, что его оборудование не будет поставляться в Крым в обход санкций, а также не будут оказываться услуги по его эксплуатации, в том числе компанией "Интеравтоматика", в которой Siemens владеет 45,7%. "Интеравтоматика" в письменной форме подтвердила немецкому концерну соблюдение этих ограничений.

В Севастополе и Симферополе сейчас строятся газовые ТЭС мощностью по 470 МВт для обеспечения базовой генерации. Первая очередь электростанций — два блока мощностью по 235 МВт каждый — должна быть введена в эксплуатацию к 1 сентября 2017 года, вторая очередь — в марте 2018 года. По данным Рейтер, одним из подрядчиков, занимающихся установкой энергооборудования в Крыму, является компания "Интеравтоматика".