Банк "Югра" отверг обвинения в незаконном выводе активов

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Банк "Югра" отвергает претензии в незаконном выводе активов, основной владелец банка Алексей Хотин планирует поддерживать кредитную организацию до ее полного финансового оздоровления, заявил РИА Новости президент банка "Югра" Алексей Нефедов.

"Я хочу опровергнуть, что банк незаконно выводил активы, все привлеченные средства инвестировались в компании различных секторов рынка на территории Российской Федерации. Что касается отчетности банка, которая предоставлялась регулятору, то она соответствовала установленным нормам российской и международной финансовой отчетности. Все нормативы и требования к капиталу выполняются в полном объеме, банк обладает необходимой ликвидностью", — сказал Нефедов.

За последний месяц акционеры банка "Югра" в рекордно короткие сроки нашли средства для пополнения резервов по рекомендации ЦБ. Это доказывает высокую надежность банка по выполнению своих обязательств перед кредиторами и клиентами, заверил он. "Я хотел бы отметить, что собственник банка "Югра" Алексей Хотин планирует поддерживать банк до полного финансового оздоровления, главное, чтобы нам дали такую возможность", — добавил Нефедов.

Банк России с 10 июля ввел трехмесячный мораторий на удовлетворение требований кредиторов банка "Югра" и возложил на Агентство по страхованию вкладов функции временной администрации банка сроком на полгода. Как заявил в понедельник заместитель председателя ЦБ РФ Василий Поздышев, регулятор видит признаки недостоверности отчетности банка и подозревает кредитную организацию в выводе активов и манипуляциях со вкладами. По его словам, регулятор обратился в правоохранительные органы РФ в связи с деятельностью банка "Югра".

Вклады в банке "Югра" на 1 июня оценивались в 180 миллиардов рублей, 170 миллиардов рублей из которых застрахованы в АСВ, сообщил также Поздышев.

Банк "Югра" был основан в 1990 году. Мажоритарным акционером является бизнесмен Алексей Хотин, который контролирует 52,5% капитала кредитного учреждения. По данным РИА Рейтинг, банк на 1 мая 2017 года занимал 27-е место в списке российских банков по размеру активов с показателем в 323,9 миллиарда рублей.