Орешкин дал прогноз по колебанию курса рубля

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июл — РИА Новости. Рубль будет слабеть, однако не стоит ожидать резких колебаний курса, заявил журналистам глава Минэкономразвития Максим Орешкин.

"… Курс пошел ослабляться. Ожидать каких-то резких отклонений от того, что мы ожидали, или от текущего состояния, не стоит. То есть не будет скачка (доллара — ред.) там до 80 (рублей — ред.) и так далее", — сказал он.

Что касается прогнозов курса рубля, то ожидания по среднегодовому курсу доллара в апреле были снижены до 64,4 рубля с 67,5 рубля. На конец года Минэкономразвития ожидает 68 рублей за доллар. Сейчас траектория движения курса где-между этими вариантами, считает Орешкин.

"Сейчас мы идем между ними. Мы тогда, когда собирались в апреле, у нас нефть, если не ошибаюсь, около 50 (долларов за баррель стоила — ред.) сорта Brent, сейчас около 46. Поэтому где-то промежуточный из вариантов", — сказал он.

В целом же прогноз по курсу готовился на основе стоимости бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро — ред.). При этом курс евро-доллар Минэкономразвития не смогло предсказать точно.

"У нас в чем была ошибка в прогнозе (в апреле — ред.) — это ошибка в курсе евро-доллар. У нас на этот год стоял 1,06, а сейчас он 1,14. Поэтому, когда сейчас мы имеем 61 рубль за доллар и 69 за евро, то у нас бивалютная корзина (64,6 рубля — ред.) уже выше, чем тогда: при 62 рублях за доллар, 64-65 рублях за евро (63,1 рубля за корзину — ред.)", — сказал Орешкин.

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