Банк "Югра" планирует в ближайшее время урегулировать все вопросы с ЦБ

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Банк "Югра" рассчитывает в ближайшее время урегулировать все вопросы с Банком России, который в понедельник ввел трехмесячный мораторий на удовлетворение требований кредиторов банка, сообщил РИА Новости президент банка "Югра" Алексей Нефедов.

"Мы не теряем уверенности и прикладываем все возможные усилия для того, чтобы возникшие вопросы были урегулированы с ЦБ в ближайшее время", — сказал Нефедов.

Банк России с 10 июля ввел трехмесячный мораторий на удовлетворение требований кредиторов банка "Югра" и возложил на Агентство по страхованию вкладов функции временной администрации банка сроком на полгода. Как заявил в понедельник заместитель председателя ЦБ РФ Василий Поздышев, регулятор видит признаки недостоверности отчетности банка и подозревает кредитную организацию в выводе активов и манипуляциях со вкладами. По его словам, регулятор обратился в правоохранительные органы РФ в связи с деятельностью банка "Югра".

Вклады в банке "Югра" на 1 июня оценивались в 180 миллиардов рублей, 170 миллиардов рублей из которых застрахованы в АСВ, сообщил также Поздышев.

Банк "Югра" был основан в 1990 году. Мажоритарным акционером является бизнесмен Алексей Хотин, который контролирует 52,5% капитала кредитного учреждения. По данным РИА Рейтинг, банк на 1 мая 2017 года занимал 27-е место в списке российских банков по размеру активов с показателем в 323,9 миллиарда рублей.