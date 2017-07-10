МЭР направило в правительство предложения о дивидендах госкомпаний за год

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июл — РИА Новости. Минэкономразвития направило в правительство РФ предложения о дивидендной политике госкомпаний, выплаты в 50% прибыли в них заложены как ориентир, заявил журналистам глава министерства Максим Орешкин.

"Мы говорим о дивидендах следующего года. Чтоб государство могло в следующем году получить больше дивидендов, мы ведем подготовительную работу… Да, уже направили (предложения — ред.) в правительство. Тут разные подходы. Нужно понимать, что для того, чтоб компании платили больше дивидендов, им надо это заранее планировать", — сказал Орешкин. "50% — это ориентир, в письме в правительство мы это прописали", — сообщил он.

По его словам, планирование у разных групп компаний связано с разными историями. "У банков это вопрос достаточности капитала. Нельзя просто взять с банка дивиденды в каком-то объеме, но решить это сделать в последний момент. В некоторых случаях с банков можно взять больше 50%, если у них избыточный капитал, который они не направляют на новое кредитование", — сказал министр.

По компаниям, где тарифы регулируемые, вопрос выплаты дивидендов должен быть связан с расчетом тарифа, продолжил он: не тариф должен быть увеличен, а внутри тарифной суммы надо искать, за счет чего сократить издержки, как оптимизировать инвестпрограмму, чтобы найти место для дивидендных выплат.

Министр уверен, что если компании с госучастием не проводят инвестиционный аудит, то возникает вопрос их эффективности. "Если такого аудита нет, то надо настаивать на 50-процентной выплате как базовом условии", — заявил Орешкин.

Минфин заложил в бюджет доходы от дивидендов госкомпаний в объеме 480 миллиардов рублей в 2017 году, 460 миллиардов в 2018-м и 430 — в 2019-м. При этом бюджет рассчитан исходя из сохранения на три года нормы о выплате всеми госкомпаниями не менее 50% прибыли по МСФО.