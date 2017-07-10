Немецкая Bionorica начала строить под Воронежем завод за 4,5 млрд рублей

ВОРОНЕЖ, 10 июл — РИА Новости. Немецкая фармацевтическая компания Bionorica SE приступила к строительству своего фармзавода в Воронежской области стоимостью 4,5 миллиарда рублей, сообщило в понедельник правительство региона.

Фармкомпания Bionorica SE еще в 2013 году выразила заинтересованность в реализации на территории Воронежской области своего инвестиционного проекта по строительству фармацевтического завода. Необходимый участок был найден на территории индустриального парка "Масловский".

В понедельник, 10 июля, губернатор Воронежской области Алексей Гордеев и прибывший в регион председатель правления Bionorica SE Михаэль Попп заложили памятную капсулу в основание фармацевтического завода.

"Инвестиции в первую очередь завода составят почти 2,5 миллиарда рублей. В целом завод будет стоить около 4,5 миллиарда рублей. Строительство первого в России завода в Воронежской области – это не только новые рабочие места, налоги, но и престиж. Здесь будут производить лекарственные препараты на растительной основе. Мы надеемся, что на заводе будет налажено производство и растительного сырья, а у нас есть такой сельскохозяйственный потенциал. Речь идет о том, чтобы создать настоящий кластер", — сказал губернатор.

По данным облправительства, комплекс расположится на участке площадью 12,2 гектара. На первом этапе будут возведены три здания: цеха упаковки твердых и жидких лекарств с техническими службами и лабораторией, товарный склад с административными службами (закупка, планирование, управление), а также помещения для энергоснабжения производственного цеха и вспомогательных зданий. На заводе предполагается сначала создать производство упаковки для препаратов, затем — полного цикла, включая экстракцию и культивацию лекарственных трав.

"Полный запуск предприятия планируется на 2021 год, а окончание строительства ожидается уже в 2019-м. На предприятии будет создано более 100 рабочих мест", — отмечают областные власти.

Bionorica SE — ведущая фармацевтическая компания по производству фитопрепаратов. Основана в 1933 году. Представительства фирмы открыты в Германии, Австрии, Испании, США, Китае, Польше, Великобритании, в России и Украине. Российское представительство компании ООО "Бионорика" в Москве работает с 1997 года. В ноябре 2014 года зарегистрирована дочерняя компания — ООО "БионорикаИммобилиегезельшафт Воронеж". В настоящее время компания "Бионорика" предлагает на российском рынке девять препаратов: "Синупрет(r)", "Тонзилгон(r) Н", "Бронхипрет(r)", "Тонзипрет(r)", "Мастодинон(r)", "Циклодинон(r)", Климадинон(r)", "Канефрон(r) Н", "Гелариум(r) Гиперикум".