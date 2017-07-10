В Минэкономразвития считают возможной дефляцию в августе

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июл — РИА Новости. Минэкономразвития допускает дефляцию в августе в РФ, однако не меняет прогноз инфляции на 2017 год на уровне 3,8%, сообщил журналистам глава министерства Максим Орешкин.

"Дефляции в августе стоит ожидать. Мы ожидаем, что резкий рост цен на овощи начнет обратно откатываться, тренд начался", — сказал министр.

В июне, по данным Росстата, инфляция в РФ ускорилась до 0,6% с 0,4% в мае, а в годовом выражении — до 4,4% с 4,1% в мае. За первое полугодие потребительские цены в РФ выросли на 2,3%. В ЦБ эти данные назвали шоком, однако отметили, что в июле ускорения инфляции может и не быть.

Орешкин же не увидел шока в июньских показателях: "Никаких сюрпризов, кроме цен на овощи, в инфляции нет". Он отметил, что базовая инфляция продолжает замедляться, она находится на низких уровнях, а очищенные от сезонности показатели находятся ниже отметки 4% уже на протяжении пяти месяцев.

"То, что происходило с овощными ценами, на прогноз конца года не влияет. 3,8%, как говорили, что будет в конце года, так и будет", — подытожил он.