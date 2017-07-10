МВД вновь объявило тендер на лайнер с VIP-апартаментами

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. МВД России снова объявило тендер на поставку пассажирского самолета Ту-204-300 за 1,7 миллиарда рублей с апартаментами для "главного пассажира", поставщика планируется определить в августе. Соответствующая заявка размещена на портале госзакупок.

МВД в мае объявляло аукцион на поставку к декабрю 2018 года в войсковую часть 3553 в Щелково-10 (Московская область) Ту-204-300. Однако заявку на участие в данном тендере подала только "Объединенная авиастроительная корпорация".

Закупочная комиссия посчитала компанию не соответствующей требованиям, так как ОАК не представила некоторую необходимую для закупки информацию. Было решено признать аукцион несостоявшимся.

Заявки на участие в новом тендере принимаются по 27 июля, аукцион планируется провести 7 августа.

Самолет должен обеспечивать перевозку 55 пассажиров. Исходя из описания, в первом салоне лайнера должны располагаться четыре кресла повышенной комфортности, а также апартаменты "главного пассажира", куда входят спальная комната с двуспальной кроватью, гардероб, туалет, а также рабочий кабинет с трехместным диваном. Во втором салоне должны быть большие стационарные столы для переговоров, три кресла повышенной комфортности и пятиместный диван. В третьем — предусматриваются места бизнес- и эконом-класса.

Лайнер закупается за счет федерального бюджета в рамках гособоронзаказа и предназначен для перевозки служебных пассажиров как по России, так и по ближнему и дальнему зарубежью. Самолет должен быть выпущен не ранее 2005 года и иметь остатки назначенного ресурса на дату поставки не менее 19 тысяч летных часов и 19 тысяч посадок.