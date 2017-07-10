Лукаш: лидеры G20 подробно обсудили регулирование цифровой экономики

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Немецкому председательству на саммите G20 в Гамбурге удалось существенно продвинуться в обсуждении практических аспектов и единых подходов к регулированию новой цифровой экономики, а также в том, какие последствия она может принести для всех стран, заявила представитель президента РФ (шерпа) в "Группе двадцати" Светлана Лукаш.

"Не могу не отметить тематику, которая появилась относительно недавно на формате "двадцатки", внесена она была китайским председательством. Речь идет о новой цифровой экономике, о промышленной революции, которая сейчас трансформирует глобальные рынки, о том, как содействовать именно инновационному росту экономики", — сказала Лукаш на брифинге, посвященном итогам саммита G20.

По ее словам, "в этом году немецкому председательству удалось существенно продвинуться именно в обсуждении технических и, скорее, таких практических аспектов: каким образом оценивать цифровую экономику, какие последствия может она принести для всех наших стран и каким образом договариваться о единых подходах к взаимодействию и регулированию в этой сфере".

Россия также ценит возможность договориться по теме обеспечения безопасности в сфере интернета, добавила Лукаш.

"Другой стороной медали регулирования цифровой экономики, также чрезвычайно важной для России, является тематика обеспечения и защиты прав потребителей в этой сфере, обеспечения цифровой грамотности как ключевого элемента способности потребителей защищать свои интересы и обеспечивать конкуренцию в цифровой среде", — отметила российская шерпа.