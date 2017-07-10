Уникальный российский летающий автомобиль-амфибию покажут на МАКС 2017

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. На авиакосмическом салоне МАКС-2017 в Жуковском состоится премьера уникального российского летающего автомобиля-амфибии БОРТС "Тритон". Об этом сообщает пресс-служба НПО "Авиационно-космические технологии".

Бегалет "Тритон" является двухместным внедорожником-амфибией. По суше он перемещается как электромобиль, в воздухе — как самолет с мягким крылом, а по воде — как аэроглиссер. В задней части машины установлен десятилопастной малошумный винт.

© Фото : НПО "АКТ" Двухместный Бегалет оперативной разведки трех стихий БОРТС "ТРИТОН" © Фото : НПО "АКТ" Двухместный Бегалет оперативной разведки трех стихий БОРТС "ТРИТОН"

Длина модели составляет 2,95 метра высота — 2,24 метра, ширина — 1,9 метра. "Тритон" развивает максимальную скорость до 100 км/ч и обладает запасом хода по земле на электротяге — 100 километров, по воде и воздуху — 400 километров. Бегалет может подняться на высоту 4200 метров.

Разработки автомобиля-амфибии велись в рамках консорциума, якорными участниками которого являются НПО "Авиационно-космические технологии" и АО "Электроавтоматика", АО "Авиасалон" при поддержке Национальной Технологической Инициативы.

Генеральный директор и авиаконструктор НПО "Авиационно-космические технологии" Александр Бегак отметил, что важной задачей являлось создание конкурентоспособного изделия, предназначенного в том числе и для мирового рынка, и закрепление лидирующих позиций России как страны производящей подобную высокотехнологичную современную технику.

© Фото : НПО "АКТ" Двухместный Бегалет оперативной разведки трех стихий БОРТС "ТРИТОН" © Фото : НПО "АКТ" Двухместный Бегалет оперативной разведки трех стихий БОРТС "ТРИТОН"

"Реализация проекта стала возможной благодаря тому, что в стране уделяется внимание поиску новых, перспективных бизнес-инициатив, которые в дальнейшем перерастают в необходимые стране инвестиционные проекты", — подчеркнул Бегак.

Он также рассказал о планах провести тестовую экспедицию от Эльбруса до Москвы и опробовать БОРТС "Тритон" в естественных условиях, а также встретиться с заинтересованными специалистами групп "Аэронет", "Спейснет", "Маринет" и "Автонет" в регионах.

Сообщается, что в сейчас идет работа по подбору заказчиков.

Также посетители авиакосмического салона МАКС-2017 смогут увидеть еще одну разработку концерна — грузовой беспилотный летательный аппарат БАС ЮРИК. Эта система предназначена для поиска и спасения людей, оперативного перевоза грузов, в том числе особо ценных.

© Фото : НПО "АКТ" Беспилотная автоматическая система вертикального взлета и посадки "ЮРИК" © Фото : НПО "АКТ" Беспилотная автоматическая система вертикального взлета и посадки "ЮРИК"

Помимо привычных для беспилотника авиационных работ, новый дрон БАС ЮРИК способен проводить экстренную воздушную эвакуацию пострадавшего на несколько километров от места происшествия.